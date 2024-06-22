Παρότι «έχει 2,4 δισ. ευρώ υπερπλεόνασμα στο πρώτο τετράμηνο του 2024, η κυβέρνηση δεν μειώνει ούτε έναν φόρο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει: «Σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα ήταν, για το 2023, η ακριβότερη χώρα της Ε.Ε. στα γαλακτοκομικά προϊόντα, δηλαδή το γάλα, το τυρί και τα αυγά (38% πάνω από τον κοινοτικό μέσο όρο). Στην κατηγορία έλαια-λίπη, ήταν η τέταρτη ακριβότερη χώρα (26,3% πάνω από τον μέσο κοινοτικό όρο), ενώ ακριβότερα πληρώσαμε και το ψωμί.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θέλει να μειώσει τους έμμεσους φόρους. Για να μην αυξηθεί η κατανάλωση, λέει ο κ. Χατζηδάκης. Για να συνεχίσουμε να τρώμε λιτά, θα εννοεί. Και μιλάμε για την κυβέρνηση που διατηρεί τον μειωμένο ΦΠΑ στον καφέ "στο χέρι", ως επιτυχημένο μέτρο, αλλά βρίσκει ανούσια και πιθανά ατελέσφορη τη μείωση/μηδενισμό του ΦΠΑ στο τυρί, στο γάλα, στο κρέας.

Μιλάμε για την κυβέρνηση που έχει 2,4 δισ. ευρώ υπερπλεόνασμα στο πρώτο τετράμηνο του 2024, αλλά δεν μειώνει ούτε έναν φόρο».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προσθέτει και το εξής υστερόγραφο στην ανακοίνωσή του: «Ο κ. Σκέρτσος μπορεί να σερβίρει μαγειρεμένα γραφήματα, αλλά αυτό που ετοίμασε δεν... τρώγεται. Κατανοούμε ότι θέλει να καταλήξει στο "πόσα να μας δώσει και αυτός ο Κυριάκος;", αλλά ας αποσύρει την ανάρτησή του, στην οποία, μεταξύ άλλων, υπολογίζει εσκεμμένα τον πληθωρισμό της Ισπανίας (και τον συγκρίνει με τον πληθωρισμό της Ελλάδας), συμπεριλαμβάνοντας στον υπολογισμό του και την περίοδο πριν από τη λήψη μέτρων της ισπανικής κυβέρνησης για μείωση του εκεί ΦΠΑ. Παίζουν που παίζουν με τη διαβίωση των Ελλήνων, μην παίζουν και με τη νοημοσύνη μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

