Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε κοντά στο Άνω Δασκαλειό, στην Κερατέα, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων αποδείχθηκε καίρια και σωτήρια. Όπως αναφέρεται, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο η μεγάλη επιχείρηση συνεχίζεται, προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλες οι εστίες και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περισσότεροι από 120 πυροσβέστες με 38 οχήματα και 4 τμήματα πεζοπόρα. Επίσης, στην κατάσβεση συνδράμου και εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

Για λόγους ασφαλείας, καθώς οι φλόγες είχαν φτάσει πολύ κοντά σε σπίτια, δόθηκε εντολή με μήνυμα από το 112 για την εκκένωση της Άνω Δασκαλείου. Σύμφωνα με δηλώσεις του Δημάρχου της περιοχής, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει ο ίδιος, δεν έχει και κανένα σπίτι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άνω_Δασκαλειό ( # Κουταλάδες ) απομακρυνθείτε προς την # Κερατέα



‼️ Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️Ce



. — 112 Greece (@112Greece) 22 Ιουνίου 2024

Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πάνω από 100 πυροσβέστες με 4 τμήματα πεζοπόρα και 32 οχήματα, ενώ δεν αποκλείεται να ενισχυθούν κι άλλο, αν κριθεί απαραίτητο.

Δείτε βίντεο που ανέβασαν κάτοικοι της περιοχής:

Νωρίτερα, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα 112 στους κατοίκους της Άνω Δασκαλείου, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα, αν δεν μετακινηθεί από τις εστίες τους.

Αποκαταστάθηκε στο μεταξύ η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.

*Η φωτογραφία είναι από την ομάδα Πυρκαγιά Ενημέρωση στο Facebook

Πηγή: skai.gr

