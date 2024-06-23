Σαφές μήνυμα για την οικονομική πολιτική με κατεύθυνση την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στο κράτος, την εντατικοποίηση των ελέγχων για τις τιμές στην αγορά και τη συνέχιση της προσπάθειας περιστολής της φοροδιαφυγής που θα επιτρέψει την περαιτέρω μείωση της φορολογίας, έστειλε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τις πρώτες παρεμβάσεις του αμέσως μετά τον ανασχηματισμό.

Η έκτακτη εισφορά 300 εκατ. ευρώ στα πλεονάζοντα κέρδη των διυλιστηρίων του 2023 που ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης ήταν η τελευταία πράξη στην "βεντάλια" των κινήσεων και αποφάσεων που ξεδιπλώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, με αρχή τις ανακοινώσεις για τις αλλαγές στις ΔΕΚΟ και την προαναγγελία της μεταρρύθμισης του ΑΣΕΠ για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες προσλήψεων προσωπικού σε κρίσιμους τομείς του Δημόσιου Τομέα.

Ο υπουργός προανήγγειλε, εξάλλου, νέα νομοσχέδια που θα περιλαμβάνουν κίνητρα (φορολογικά και άλλα) για την διευκόλυνση των συγχωνεύσεων επιχειρήσεων, τη στήριξη των επενδύσεων για έρευνα και καινοτομία, όπως και τη σύσταση του νέου Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου.

Στο μέτωπο της ακρίβειας το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θα επιμείνει στην πολιτική των ελέγχων στην αγορά παράλληλα με τις συναντήσεις που θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα, του υπουργού Ανάπτυξης Τ. Θεοδωρικάκου με τους βιομηχάνους και τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ. Στο ζήτημα των τιμών των πολυεθνικών η κυβέρνηση "επενδύει" στην παρέμβασή που ήδη έκανε με την επιστολή του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη προς την πρόεδρο της Κομισιόν για την αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων ανατιμήσεων που επιβάλλουν στις τιμές στα ράφια οι πολυεθνικές, ανάλογα με το ποσοστό ελέγχου που έχουν σε κάθε αγορά με αποτέλεσμα σε ίδια προϊόντα να πωλούνται σε διαφορετικές τιμές ανά χώρα. Σε ότι αφορά τη φορολογική πολιτική το "σήμα" έστειλε ο Κ.Χατζηδάκης διαμηνύοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκύψει "στον δημοσιονομικό λαϊκισμό" προτάσσοντας την ανάγκη μείωσης της φοροδιαφυγής για τη μείωση της φορολογίας.

Αναλυτικότερα από την ατζέντα των ανακοινώσεων των προηγούμενων ημερών προκύπτουν τα ακόλουθα:

ΔΕΚΟ: Με νέο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή θα προβλέπονται αλλαγές που θα δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία στις Διοικήσεις των ΔΕΚΟ να ασκούν πολιτικές και να λαμβάνουν αποφάσεις για τον εκσυγχρονισμό τους. Τα ΕΛΤΑ και οι υπόλοιπες ΔΕΚΟ εκτός γενικής κυβέρνησης θα μπορούν να προσλαμβάνουν γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα, με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, απελευθερώνονται οι αμοιβές, ενώ οι προσλήψεις θα επιταχυνθούν καθώς το ΑΣΕΠ θα ελέγχει μόνο την προκήρυξη τους. Επίσης απλοποιούνται και επιταχύνονται οι διαδικασίες στον κανονισμό προμηθειών τους. Σε ότι αφορά τις αμοιβές των θυγατρικών του Υπερταμείου, εντός γενικής κυβέρνησης ( συγκοινωνίες κά) θα καθορίζονται με βάση το πρότυπο του ΕΦΚΑ

Υπερταμείο: Το Υπερταμείο θα απορροφήσει το ΤΑΙΠΕΔ και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η εκκρεμότητα που αφορά στη διάθεση του 18% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας και θα έχει ολοκληρωθεί η συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια.

ΕΤΑΔ: Η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου θα επικεντρωθεί στην χαρτογράφηση 36.000 ακινήτων. Απ' αυτά θα αποτιμηθούν τα 6.000 προκειμένου να επιλεγούν τελικά 1.000 ακίνητα για τα οποία θα δημιουργηθούν εταιρείες holding στις οποίες θα μπορούν να επενδύσουν ενδιαφερόμενοι ανάλογα με τη χρήση γης του κάθε πακέτου. Μέρος των ακινήτων της ΕΤΑΔ εξετάζεται να διατεθούν για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο: Δημιουργείται με αρχικά κεφάλαια 300 εκατ ευρώ προκειμένου με τη συμμετοχή πρόσθετων κεφαλαίων να επενδύει σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας που δημιουργούν υπεραξία.

Τιμές: Μονιμοποιείται ο μειωμένος ΦΠΑ 13% στον καφέ που παραδίδεται στο χέρι καθώς και στα Ταξί με στόχο να αποφευχθούν ανατιμήσεις. Ηη προθεσμία επαναφοράς του φόρου στο 24% έληγε στο τέλος Ιουνίου. Παράλληλα για την ενίσχυση των ελέγχων στην αγορά πρόκειται να προσληφθούν 30 νέα στελέχη στη ΔΙΜΕΑ.

Φορολογία: Επιβάλλεται εισφορά 33% στα πλεονάζοντα κέρδη των διυλιστηρίων του 2023, μέτρο από το οποίο αναμένεται να εισπραχθούν 300 εκατ ευρώ. Τα 250 εκατ θα διατεθούν για την ενίσχυση στο τέλος του έτους των συνταξιούχων με προσωπική διαφορά και τα υπόλοιπα θα κατευθυνθούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

