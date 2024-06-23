Του Αντώνη Αντζολέτου

Σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών έχει τεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με κομματικές πηγές, εκτιμώντας ότι η φθορά της Ν.Δ. θα συνεχιστεί και ως εκ τούτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν θα αντέξει εύκολα μέχρι το τέλος της τετραετίας». Με γνώμονα αυτή την εκτίμηση οι επιτελείς της Κουμουνδούρου χαράζουν τη στρατηγική του κόμματος, σε δύο βασικούς πυλώνες: Διαρκές σφυροκόπημα εναντίον της κυβέρνησης παράλληλα με προτάσεις και προγραμματικό λόγο, προκειμένου να κατοχυρωθεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος του κόμματος σε όλη την γκάμα των εξελίξεων. Είναι σε εξέλιξη και ένα «μπαράζ» πρωτοβουλιών στις οποίες προχωρά συστηματικά ο ΣΥΡΙΖΑ και εμπεριέχει σταθερά και το στοιχείο της πρόσκλησης - πρόκλησης προς τα προοδευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, στη βάση του περιγράμματος που έδωσε ο Στέφανος Κασσελάκης, κατά την ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Προς τον σκοπό αυτό έχουν ξεκινήσει ήδη και οι πρώτες διεργασίες για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στα επιμελητήρια, τα συνδικάτα, τους επιστημονικούς συλλόγους, την αυτοδιοίκηση και όλους τους φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία. Στόχος να συγκροτηθούν όσο πιο σύντομα και πιο δυναμικά, κοινωνικές συμμαχίες που θα δώσουν ώθηση στη δημιουργία μετώπου για μια πειστική και βιώσιμη εναλλακτική πρόταση εξουσίας.

Σ' αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συνάντηση που είχε πρόσφατα στη Βουλή το προεδρείο της Κ.Ο. του κόμματος, με όλους τους εκπροσώπους των ελευθέρων επαγγελματιών, την ημέρα που η αξιωματική αντιπολίτευση κατέθεσε την τροπολογία για την κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης τους.

Με όλα αυτές τις κινήσεις στην Κουμουνδούρου επιχειρούν να αφήσουν πίσω και την εσωστρέφεια που προκλήθηκε μέσα στην εβδομάδα με αφορμή τις απομακρύνσεις από τις μισθολογικές λίστες των Θανάση Θεοχαρόπουλου και Γιώργου Τσίπρα. Για τον πρώην διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας όλα δείχνουν πως η ρήξη με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ολική. Κάποιοι υποστηρίζουν πως οι συγκεκριμένες κινήσεις έγιναν άκομψα και όχι την κατάλληλη χρονική στιγμή. Τη στιγμή που στο ΠΑΣΟΚ οι τριγμοί είναι έντονοι η Κουμουνδούρου καταφέρνει και επικεντρώνει τα φώτα και πάνω της.

Ο Στέφανος Κασσελάκης αναμένεται να βρίσκεται στις ΗΠΑ μέχρι και το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Εκτός από τις επαφές που πραγματοποιεί με ομογενείς και επιχειρηματίες, προκειμένου να ετοιμάσει το Ίδρυμα του, την Τρίτη έχει κανονιστεί να παραχωρήσει συνέντευξη στη Wall Street Journal.

Πηγή: skai.gr

