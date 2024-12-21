Κ. Μητσοτάκης για τρομοκρατική επίθεση στο Μαγδεμβούργο: Η βία δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας

Σοκαρισμένος "από την τραγική επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου", δηλώνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στο X.

"Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσους επλήγησαν. Η Ελλάδα στέκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με τον γερμανικό λαό σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η βία δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας" τονίζει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Deeply shocked by the tragic attack at the Christmas market in Magdeburg. Our thoughts are with the victims, their families, and all those affected. Greece stands in full solidarity with the German people during this difficult time. Violence has no place in our societies. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 20, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.