Κ. Μητσοτάκης για τρομοκρατική επίθεση στο Μαγδεμβούργο: Η βία δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας

Σοκαρισμένος από την τραγική επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, δηλώνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στο X.  

"Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσους επλήγησαν. Η Ελλάδα στέκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με τον γερμανικό λαό σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η βία δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας" τονίζει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός. 

