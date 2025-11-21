Στη δευτεροβάθμια δίκη για τους ψευδείς ισχυρισμούς των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, κατέθεσε ότι η υπόθεση στήθηκε με σκοπό να απαξιωθεί το παλιό πολιτικό σύστημα και να ελεγχθούν οι τράπεζες.

Ο κ. Στουρνάρας υποστήριξε ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ότι οι κατηγορούμενοι Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη είπαν ψέματα, καθώς εκβιάστηκαν από την τότε κυβέρνηση, μέλη της οποίας φέρονται να έστησαν τη συγκεκριμένη σκευωρία σε βάρος του.

Στην κατάθεσή του, χαρακτήρισε την υπόθεση ως «μια στημένη σκευωρία, από τις χυδαιότερες που έχουν υπάρξει», επισημαίνοντας ότι στόχος ήταν η απαξίωση του πολιτικού συστήματος και ο έλεγχος του τραπεζικού τομέα. Ο ίδιος τόνισε ότι η υπόθεση οργανώθηκε πρόχειρα, ενώ υπογράμμισε πως δεν γνώριζαν καν ότι ο υπουργός Οικονομικών δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει απευθείας χρήματα σε εταιρίες.

Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, η τότε κυβέρνηση τον είχε στο στόχαστρο, με σκοπό την απομάκρυνσή του από τη Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όπως ανέφερε, «οι έρευνες έδειξαν ότι ήταν ψευδείς οι καταθέσεις και για μένα και για τη σύζυγό μου». Υποστήριξε ότι δεχόταν συνεχείς επιθέσεις, με στόχο να του ασκηθεί πίεση και να πληγεί το ηθικό του. Αναφερόμενος στις κατηγορίες για χρηματισμό, δήλωσε πως δεν υπήρχε κανένας λόγος να λάβει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ ως δώρο, σημειώνοντας ότι ο κ. Φρουζής αρνήθηκε τα σχετικά στο δικαστήριο.

Σε ερώτηση της έδρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος εκτίμησε ότι οι δύο κατηγορούμενοι πιθανότατα εκβιάστηκαν για να καταθέσουν όσα κατέθεσαν στην τότε Εισαγγελία Διαφθοράς.

Ο κ. Στουρνάρας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο κ. Πολάκης είχε δηλώσει πως «τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη και γι' αυτό κελάηδησαν», επισημαίνοντας ότι προφανώς εκβιάστηκαν και πως ηθικοί αυτουργοί ήταν η τότε κυβέρνηση. Τόνισε ότι η υπόθεση αυτή θα πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια ως παράδειγμα σκευωρίας.

Απευθυνόμενος στους δύο κατηγορούμενους, ο κ. Στουρνάρας τόνισε πως «ακόμα και τώρα αν δηλώσουν ποιοι τους εκβίασαν, μπορεί η υπόθεση να ανοίξει ξανά», υπογραμμίζοντας το δικαίωμα που έχουν να συμβάλουν στην αποκάλυψη της αλήθειας.

Η δίκη συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

