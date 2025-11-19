Της Έλενας Γαλάρη

«Κοινούς συκοφάντες» χαρακτήρισε τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis, ο πρώην Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος.

Κατά την κατάθεσή του στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκανε λόγο για «ψευδείς και κωμικές καταθέσεις» που έδωσαν στους εισαγγελείς οι δύο κατηγορούμενοι με τις κώδικες ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση».

«Έκαναν επινοήσεις για να στηθούν οι δέκα κάλπες στη Βουλή», είπε ο κ. Λοβέρδος, κάνοντας λόγο για πολιτική στόχευση, και ανέφερε ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν οικονομικό όφελος.

«Είχαν σκοπούς οικονομικούς. Η δεύτερη κατηγορούμενη έχει πάρει πολύ μεγάλο ποσό. Είχαν προσωπικό συμφέρον και με την κάλυψη που είχαν ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος αισθάνονταν ασφαλείς. Με το αζημίωτο βέβαια. Έλεγαν λόγια του αέρα. Εγώ απέναντι σε αυτά τα υποκείμενα δεν μπορούσα να αντιτάξω τη βουλευτική ασυλία. Είπα όχι στην ασυλία, όσο κι αν ταλαιπωρηθώ. Και πήγα ο ίδιος στη Δικαιοσύνη. Το καλοκαίρι 2022 είχαμε το ομόφωνο βούλευμα», κατέθεσε.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης κατέθεσε αίτηση εξαίρεσης κατά της Εισαγγελέως για μεροληψία, η οποία αναμένεται να κριθεί προσεχώς.

