Φαραντούρης: Νέα ερώτηση στην Κομισιόν για τα funds και τους servicers

Νέα γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και συντονιστής της επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νικόλας Φαραντούρης, μετά την προ ημερών ερώτησή του για αθέμιτες κατάχρηστικές πρακτικές.

Στη νέα του παρέμβαση ο Έλληνας ευρωβουλευτής καταγγέλλει τη χορήγηση ευαίσθητων κτηματολογικών δεδομένων εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών (στη συντριπτική τους πλειονότητα Ελλήνων) σε τράπεζες, funds και servicers κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, περί αθέμιτου ανταγωνισμού και της αρχής της χρηστής διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Στην ερώτηση του, ο κ. Φαραντούρης αναφέρεται, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωσή του, «σε καταγγελίες προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι η εταιρεία υπό την εποπτεία του Δημοσίου “Ελληνικό Κτηματολόγιο” έδωσε πρόσβαση στα κτηματολογικά δεδομένα πολιτών στην εταιρεία real estate Prosperty, η οποία συνεργάστηκε στη συνέχεια με την εταιρία servicer Do value και εξαγοράστηκε μερικώς από το τραπεζικό ίδρυμα Eurobank. Ταυτόχρονα, η εταιρία Prosperty φέρεται να έχει συμβληθεί με την ελληνική κυβέρνηση, η οποία της έχει αναθέσει τη συλλογή δεδομένων για πλειστηριασμούς ακινήτων».

Σύμφωνα με τον κ. Φαραντούρη, «τα ανωτέρω καταγγελλόμενα συνιστούν:

α) παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, περί αθέμιτου ανταγωνισμού και της χρηστής διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων,

β) κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, έργα της οποίας συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, και

γ) ενισχύουν τις αθέμιτες πρακτικές των servicers κατά δανειοληπτών».

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής ρωτά την Επιτροπή:

- «Χρηματοδοτήθηκε με ευρωπαϊκούς πόρους η υλοποίηση της σύμβασης της “Ελληνικό Κτηματολόγιο” με την εταιρία real estate Prosperty;

- Αν ναι, θεωρεί ότι αυτή η χρηματοδότηση είναι σύμφωνη με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και εάν όχι, τι μέτρα σκοπεύει να λάβει;

- Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για τη διερεύνηση της ενδεχόμενης διαρροής κτηματολογικών δεδομένων εκατομμυρίων πολιτών, κατά παράβαση του ενωσιακού δικαίου;».

Σε δηλώσεις του, ο κ. Φαραντούρης έκανε λόγο για «ανένδοτο αγώνα κατά των funds και servicers με κάθε νόμιμο μέσο, στις Βρυξέλλες και παντού» και προανήγγειλε «νέες αποκαλύψεις και παρεμβάσεις ενώπιον των θεσμικών οργάνων της ΕΕ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

