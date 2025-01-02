Το «ταξίδι» της Ελληνικής θητείας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη διετία 2025-26 παίρνει σάρκα και οστά με την επίσημη τελετή της εισόδου των Νέων Μη Μόνιμων Μελών που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στις 19.00 ώρα Ελλάδος (12.00 ΗΠΑ).

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης μαζί με τους ομολόγους του από τη Δανία, την Σομαλία, το Πακιστάν και τον Παναμά θα συμμετάσχουν στην τελετή, η οποία περιλαμβάνει την τοποθέτηση των σημαιών των πέντε νεοεισερχόμενων χωρών στο Συμβούλιο Ασφαλείας δίπλα στις σημαίες των υφιστάμενων μελών που αποτελούνται από τα πέντε Μόνιμα Μέλη (Κίνα, Ρωσία, ΗΠΑ, Γαλλία, Ην. Βασίλειο) και ακόμα πέντε Μη Μόνιμα (Σλοβενία, Αλγερία, Ν. Κορέα, Γουιάνα, Σιέρα Λεόνε) των οποίων η θητεία ολοκληρώνεται το 2025.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως Μη Μόνιμο μέλος δίνει στην Ελλάδα την ευκαιρία να αναδείξει το διπλωματικό της κεφάλαιο συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση αποφάσεων για παγκόσμια ζητήματα, όπως η ειρήνη, η ανάπτυξη, η ασφάλεια σε ασταθείς περιοχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σε ένα περιβάλλον πολλαπλών παγκόσμιων προκλήσεων, συγκρούσεων και διεθνούς ρευστότητας οι κορυφαίες προτεραιότητες της συμμετοχής της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας περιλαμβάνουν την ειρηνική επίλυση διαφορών, το σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, την κλιματική αλλαγή και την ασφάλεια, τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, η προστασία των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις και τη θαλάσσια ασφάλεια.

Την προσήλωση της Αθήνας σε αυτές τις προτεραιότητες αποδεικνύει η αλληλεγγύη της Ελλάδας στον αγώνα της Ουκρανίας για την υπεράσπιση της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας, καθώς και η ενεργή πολιτική της χώρας μας στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να περιορισθεί η ανθρωπιστική κρίση. Τις προτεραιότητες αυτές η Ελλάδα θα τις ενισχύσει μέσα από μια σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες θα συμπεριλάβουν τις μεγάλες και κρίσιμες χώρες του πλανήτη.

