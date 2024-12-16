Κώστας Καραμανλής: Επίσκεψη στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης και συνάντηση με Αγγελούδη

Το δημαρχείο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής και συναντήθηκε με τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη.

Στη διάρκεια της συνάντησης, ο δήμαρχος ενημέρωσε τον πρώην πρωθυπουργό για όλα τα θέματα της Θεσσαλονίκης και τους δικούς του σχεδιασμούς.

Στη συνέχεια, ο κ. Καραμανλής επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Ν.Δ, όπου ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής νομού Θεσσαλονίκης του κόμματος, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, τον ξενάγησε στην έκθεση φωτογραφίας, με θέμα τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.