Κώστας Καραμανλής: Επίσκεψη στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης και συνάντηση με Αγγελούδη

Το δημαρχείο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής και συναντήθηκε με τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη.
Στη διάρκεια της συνάντησης, ο δήμαρχος ενημέρωσε τον πρώην πρωθυπουργό για όλα τα θέματα της Θεσσαλονίκης και τους δικούς του σχεδιασμούς.
Στη συνέχεια, ο κ. Καραμανλής επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Ν.Δ, όπου ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής νομού Θεσσαλονίκης του κόμματος, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, τον ξενάγησε στην έκθεση φωτογραφίας, με θέμα τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.