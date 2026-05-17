Στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ ο Σπανάκης για ακίνητο που στεγάζει υπηρεσία των ΕΛΤΑ

Ερωτήματα προς την κυβέρνηση με αφορμή δημοσίευμα ιστοσελίδας για τον υφυπουργό Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη θέτει το ΠΑΣΟΚ.

Στην ανακοίνωσή του με αφορμή δημοσίευμα της ιστοσελίδας periodista το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «καθώς τα φώτα σβήνουν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και οι εσωκομματικές φατρίες δίνουν τη μάχη των εντυπώσεων -όπως φάνηκε από τις καλοσχεδιασμένες υποδοχές των δελφίνων στους χώρους του συνεδρίου και τις ομιλίες τους-, ήρθε η ώρα να ζητήσουμε από την κυβέρνηση μερικές απαντήσεις».

«Δεδομένης της αυξημένης ευαισθησίας τους σε θέματα πολιτικής ηθικής, άραγε δεν υπέπεσε στην αντίληψη τους δημοσίευμα της ιστοσελίδας periodista που θέτει σοβαρά ζητήματα για τον υφυπουργό Εσωτερικών κ. Σπανάκη;», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Σημειώνει ειδικότερα πως «το εν λόγω δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο κ. Σπανάκης φέρεται να μεταβίβασε στην αδελφή του την επικαρπία ενός ισόγειου επαγγελματικού χώρου στο Μοσχάτο όπου στεγαζόταν και συνεχίζει να στεγάζεται υπηρεσία των Ελληνικών Ταχυδρομείων».

Το ΠΑΣΟΚ ρωτά αν «είναι ηθικό υπουργός της κυβέρνησης να ‘θολώνει' τα νερά με μια νόμιμη κατά τα άλλα πράξη, ώστε να μην φαίνεται ότι σε οίκημα ιδιοκτησίας του στεγάζεται δημόσια υπηρεσία».

Πιο συγκεκριμένα ρωτά:

«Ήθελε να κρύψει κάτι και μεταβίβασε την επικαρπία του ακινήτου στην αδερφή του μέχρι το 2028, καθώς φέρεται να το ενοικίαζε στα ΕΛ.ΤΑ. και στο διάστημα που ήταν βουλευτής πριν υπουργοποιηθεί;

Πότε καταρτίστηκαν οι συμβάσεις και με ποιους διαγωνισμούς;

Πώς τοποθετείται η κυβέρνηση των αρίστων στη χυδαιολογία, στη χειραγώγηση και στο στήσιμο δολοφονιών χαρακτήρα;

Ο κ. Σπανάκης καλώς έπραξε; Περιβάλλει η κυβέρνηση με την εμπιστοσύνη και την έγκριση της τέτοιες μεθοδεύσεις;».

Πηγή: skai.gr

