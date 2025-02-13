Στο Παρίσι ο Γ. Γεραπετρίτης για τη Διεθνή Διάσκεψη για τη Συρία

Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη για τη Συρία, κατόπιν πρόσκλησης της Γαλλίας, στη Διεθνή Διάσκεψη για τη Συρία.

Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, η Διεθνής Διάσκεψη των Παρισίων πραγματοποιείται σε συνέχεια των Διασκέψεων της Άκαμπα (14.12.2024) και του Ριάντ (12.01.2025), ενώ η πρόσκληση προς τη χώρα μας να συμμετάσχει στη Διάσκεψη επιβεβαιώνει το ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα και τη θέση της Ελλάδας ως αξιόπιστου συνομιλητή όλων των μερών.

Σημειώνεται πως στη Διάσκεψη συμμετέχουν, επίσης, η Συρία, κράτη του Αραβικού Συνδέσμου (Αίγυπτος, Ιράκ, Ιορδανία, Λίβανος), τα κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ομάν, Σαουδική Αραβία), καθώς και τα κράτη της Ομάδας G7 (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιταλία, Καναδάς), η Ισπανία, η Τουρκία, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου, ο Ειδικός Απεσταλμένος των ΗΕ για τη Συρία και η Επιτροπος της ΕΕ για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σουίτσα.

Η συμμετοχή του κ. Γεραπετρίτη στη Διάσκεψη πραγματοποιείται λίγα εικοσιτετράωρα μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια της οποίας επισκέφθηκε το Κατάρ, το Ισραήλ, τη Ραμάλα, την Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Συρία.

Στη Διάσκεψη θα εξετασθούν οι προκλήσεις που τίθενται για τη Συρία, την επαύριον της πτώσης του καθεστώτος Άσαντ, καθώς και τρόποι βέλτιστης συνδρομής στη διαδικασία σταθεροποίησης της χώρας. Η Διάσκεψη των Παρισίων θα δώσει τη δυνατότητα σε γειτονικές χώρες και σε διεθνείς εταίρους της Συρίας να συντονίσουν τις δράσεις τους.

Στοχεύσεις της Διάσκεψης είναι:

- ο συντονισμός των προσπαθειών για την προώθηση μίας ειρηνικής και συμπεριληπτικής πολιτικής μετάβασης της Συρίας

- η κινητοποίηση των κύριων εταίρων της Συρίας για εντατικοποίηση της συνεργασίας και για συντονισμό της παρεχόμενης συνδρομής προς τον συριακό λαό και τη συριακή οικονομία, με στόχο την ανάπτυξη και την ανοικοδόμηση της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Γεραπετρίτης υπήρξε ένας από τους πρώτους Υπουργούς Εξωτερικών κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέφθηκε τη Συρία, τονίζοντας έτσι το ισχυρό ενδιαφέρον της Ελλάδας για τη χώρα. Κατά τις επαφές του στη Διάσκεψη, ο Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να αναδείξει τη βούληση της Ελλάδας να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην επόμενη μέρα στη Συρία, τόσο διμερώς, όσο και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ.

Ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Ελλάδα αναλαμβάνει ουσιαστικό ρόλο στη συνδιαμόρφωση της διεθνούς πολιτικής για την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας και πρωτοβουλίες για την προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας στην περιοχή.

