«Θα παραλάβουμε πάνω από 100 οχήματα της Πυροσβεστικής και με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε την πρόληψη στην ουσία», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ 100,3 FM.

Ο Υπουργός παρουσίασε το εύρος του εξοπλιστικού και τεχνολογικού μετασχηματισμού της Πολιτικής Προστασίας ενόψει και της εκδήλωσης παράδοσης νέων μέσων στο Ολυμπιακό Στάδιο, παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ευρωπαίας Επιτρόπου για την Αντιμετώπιση Κρίσεων, κυρίας Hadja Lahbib. Όπως είπε, η χώρα ενισχύει τόσο τον επίγειο όσο και τον εναέριο στόλο της, ενώ προχωρά στη σταδιακή θωράκιση της πρόληψης μέσω του Εθνικού Προγράμματος «ΑΙΓΙΣ». «Δεν είναι μόνο τα οχήματα. Είναι συστήματα επικοινωνίας, είναι η εθνική βάση δεδομένων, είναι και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης – όλα συνιστούν βήματα ψηφιακής ετοιμότητας», σημείωσε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναφέρθηκε στα εναέρια μέσα που διαθέτει η χώρα, τονίζοντας ότι σήμερα επιχειρούν καθημερινά από 80 έως 85 αεροσκάφη και ελικόπτερα, εκ των οποίων 49 ενοικιαζόμενα μέσω συμφωνίας που ξεκίνησε το 2024, και 30-35 του εθνικού στόλου. «Η διασπορά τους καλύπτει όλη τη χώρα, με βάση το χάρτη επικινδυνότητας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κεφαλογιάννης στάθηκε ιδιαίτερα στη χρήση drones, τα οποία, όπως δήλωσε, αυξήθηκαν φέτος από 40 σε 87 και προσφέρουν κρίσιμο πλεονέκτημα στην άμεση ανίχνευση πυρκαγιών. «Τα drones εντοπίζουν τον καπνό πριν καν γίνει φωτιά. Αυτό μας επιτρέπει να στέλνουμε άμεσα δυνάμεις. Με βάση τα στατιστικά, το 90% των πυρκαγιών κατασβήνεται στα πρώτα λεπτά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι παρατηρείται μείωση κατά 34% στις καμένες εκτάσεις σε σχέση με το 2024, με τη μείωση να φτάνει το 90% στα δάση (1.200 στρέμματα φέτος έναντι 19.000 πέρυσι).

Ο Υπουργός δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει τον ανθρώπινο παράγοντα, σημειώνοντας ότι «δυστυχώς, πάνω από το 60% των πυρκαγιών προέρχεται από αμέλεια, όχι πρόθεση». Ανέφερε ως ενδεικτικά παραδείγματα τις εργασίες καύσης ή χρήσης εργαλείων σε ακατάλληλες συνθήκες, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, ιδίως τις ημέρες με αυξημένο δείκτη επικινδυνότητας.

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή συνεργασία στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, επεσήμανε πως τα ένα μέρος των Canadair που διαθέτει η Ελλάδα εντάσσονται στο πλαίσιο του rescEU, της διαδικασίας δηλαδή κατά την οποία προσφέρεται και λαμβάνεται βοήθεια μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ. Εξήρε, επίσης, την Επίτροπο Hadja Lahbib για τη δέσμευσή της να παρουσιάσει ένα ολιστικό σχέδιο ενίσχυσης της πρόληψης και της τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ υπενθύμισε ότι «το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ χρηματοδοτείται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ – η ευρωπαϊκή συνδρομή είναι καθοριστική».

Ο Υπουργός επιβεβαίωσε επίσης ότι τα παλαιά οχήματα, τα οποία αποσύρονται, θα διατεθούν σε εθελοντικές οργανώσεις, δήμους και περιφέρειες. «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 5.500 εθελοντές Πολιτικής Προστασίας και τους 5.000 εθελοντές πυροσβέστες – είναι κρίσιμος ο ρόλος τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για το ενδεχόμενο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων τις επόμενες ημέρες, ο κ. Κεφαλογιάννης προειδοποίησε: «Οι πρώτες προβλέψεις δείχνουν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών, ακόμα και 43. Αν προστεθούν και οι άνεμοι, μιλάμε για ένα τριπλό μείγμα υψηλού κινδύνου: ξηρότητα, θερμότητα, άνεμοι».

Τέλος, σημείωσε ότι φέτος πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί σε 702.000 οικόπεδα και ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα στο 10% όσων δεν συμμορφώθηκαν. Όπως είπε, «ο καθαρισμός δεν είναι εφάπαξ ενέργεια. Χρειάζονται συνεχείς μικρές παρεμβάσεις καθ’ όλη την αντιπυρική περίοδο».

