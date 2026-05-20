Στο Ευρωκοινοβούλιο η Γενοκτονία των Ποντίων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Πρώτη φορά το αίτημα για διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 19 Μαΐου, Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Η συζήτηση κράτησε περίπου 15 λεπτά και συμμετείχαν ευρωβουλευτές από σχεδόν όλα τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, δίνοντας δυναμικό χαρακτήρα στο ζήτημα πέραν του συμβολικού.

Η πρωτοβουλία αυτή ανοίγει τον δρόμο για ενδεχόμενη διεθνή αναγνώριση της 19ης Μαΐου ως Ημέρας Μνήμης, παρά τις συνηθισμένες τουρκικές αντιδράσεις.

Για πρώτη φορά το ελληνικό αίτημα και η συζήτηση για διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων έφτασαν μέχρι την Ευρωβουλή. Θα υπάρξει και συνέχεια;‘Ηταν μία αρχή. Περίπου 15 λεπτά διήρκεσε η συζήτηση για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, αργά το βράδυ της Τρίτης. Αλλά όχι οποιασδήποτε Τρίτης. Η συζήτηση έγινε το βράδυ της 19ης Μαΐου, που είναι η Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, όπως έχει αναγνωριστεί από τη Βουλή των Ελλήνων το 1994 και τιμάται κάθε χρόνο με εκδηλώσεις μνήμης εντός συνόρων, αλλά και από εκατομμύρια Έλληνες της Διασποράς. Κάτι που κατά κανόνα προκαλεί την αντίδραση της Τουρκίας.



Αυτή την Τρίτη ήχησε για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρα στην καρδιά της Ευρώπης το αίτημα για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων. Τα σχετικά επιχειρήματα ανέπτυξαν ευρωβουλευτές από σχεδόν όλα τα ελληνικά πολιτικά κόμματα. Όλα αυτά έχουν μία ιδιαίτερη σημασία, που ξεπερνά τα όρια του απλού συμβολισμού και πυροδοτεί μία δυναμική για τα επόμενα χρόνια, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Πηγή: Deutsche Welle

Θα αναγνωριστεί διεθνώς η 19η Μαΐου;Την πρωτοβουλία για τη συζήτηση είχαν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕPP) – η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – και η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ελίζα Βόζενμπεργκ. Μιλώντας στο Στρασβούργο, η Ελληνίδα ευρωβουλευτής ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «η καταγραφή της ιστορικής αλήθειας αποτελεί θεμέλιο για τη Δημοκρατία και γι' αυτό τα θύματα ζητούν δικαίωση, που απορρέει από τον κώδικα των ευρωπαϊκών αξιών μας».Παράλληλα, η Ελίζα Βόζενμπεργκ ζήτησε από το Ευρωκοινοβούλιο «να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ανταποκρινόμενο σε ένα δίκαιο και ηθικό αίτημα όλων των Ελλήνων» και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, αλλά και τις εθνικές κυβερνήσεις όλων των κρατών-μελών «να αναγνωρίσουν τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας».«Συνέπειες στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις»«Δεν είναι μόνο ζήτημα μνήμης και ιστορικής δικαιοσύνης» ανέφερε στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, μιλώντας εκ μέρους των «Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών» (S&D), ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου. Όπως εξήγησε, «η έλλειψη μιας συγγνώμης και η σκόπιμη διαστρέβλωση της Ιστορίας επηρεάζουν και σήμερα τις ελληνο-τουρκικές σχέσεις. Γιατί όταν ένα κράτος δεν κάνει τον ιστορικό του απολογισμό, όταν δεν αναγνωρίζει τα εγκλήματα και τις τραγωδίες του παρελθόντος, αναπαράγει μία κουλτούρα αναθεωρητισμού και ισχύος».Σε μία παρόμοια προσέγγιση, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ευρωομάδας της Αριστεράς (LEFT), Κώστας Αρβανίτης, προειδοποίησε ότι «το καθεστώς της Άγκυρας θέτει θέμα επικίνδυνου αναθεωρητισμού με το ψευτο-αφήγημα της λεγόμενης Γαλάζιας Πατρίδας, με την ανοχή των Βρυξελλών. Σήμερα που μιλάμε, η κυβέρνηση της Άγκυρας προκαλεί με την απάντησή της στο αίτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των χριστιανικών πληθυσμών, των Ελλήνων του Πόντου και της Ιωνίας, των Αρμενίων και των Ασσυρίων».Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η ανάδειξη του ζητήματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «είναι μία αρχή να γίνει αυτή η κουβέντα».Σημειώνεται ότι ο επίσημος τίτλος στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας ήταν «Εκδήλωση μνήμης της γενοκτονίας των Αρμενίων και Ελλήνων στον Πόντο και τη Μικρά Ασία». Ίσως είναι και αυτό μία ένδειξη ότι οι κινήσεις για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων, που συνεχίζονται και εντείνονται τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, προσανατολίζονται (και) σε αντίστοιχες ενέργειες που είχαν γίνει στο παρελθόν για να αναγνωριστεί διεθνώς η Γενοκτονία των Αρμενίων.

