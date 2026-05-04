Φαραντούρης στον ΣΚΑΪ: Το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά και πολιτικά είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει

«Πάνω από ενάμιση χρόνο συνομιλούμε στο πεδίο με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με δράσεις και προτάσεις» ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης, σημειώνοντας πως δεν έφυγε μόνος του από τον ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στο ΠΑΣΟΚ.

Για τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ είπε πως: «τα καλωσορίσματα σε οποιοδήποτε κόμμα και σε οποιονδήποτε θέλει να κατέλθει στην πολιτική, δεν είναι λόγος διαγραφής. Διεγράφην διότι δεν με θέλαν οι άνθρωποι. Αυτή ήταν η ουσία».

«Ήρθε η ώρα όσοι άνθρωποι συναισθανόμαστε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και έχουμε δημόσιο λόγο και δημόσια θέση, να ενώσουμε επιτέλους τις δυνάμεις μας για να έρθει αυτή η πολιτική αλλαγή. Αν αναλισκόμαστε συνεχώς σε συζητήσεις για το αν το 2% θα κολλήσει με το 3% και αν το 5% θα πάει με το 6% και αν το 7% μπορεί να αποτελεί λες πόλο συσπείρωσης, δεν θα καταλήξουμε ποτέ», συνέχισε.

«Το ΠΑΣΟΚ, δημοσκοπικά, πολιτικά, θεσμικά, βρίσκεται αυτή τη στιγμή ως πόλος εναλλακτικής διακυβέρνησης. Είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να συσπειρώσει πολιτικές δυνάμεις διότι έχει κυβερνητικό πρόγραμμα. Το ΠΑΣΟΚ έχει στελέχη που μπορούν αυτό το πρόγραμμα να το υλοποιήσουν, έχει περιφερειακή συγκρότηση, έχει ηγεσία, ηγετική ομάδα, έχει όργανα και έχει δημοκρατικές διαδικασίες που υπερψήφισαν αυτό το πρόγραμμα και μπορούν να το φτάσουν σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας», πρόσθεσε ο κ. Φαραντούρης και συμπλήρωσε πως το κόμμα «έχει μια διαχρονική παρουσία στον χώρο της δημοκρατικής παράταξης, ως ραχοκοκαλιά της».

Πηγή: skai.gr

