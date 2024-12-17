Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στις Βρυξέλες αύριο ο Μητσοτάκης - Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Την Πέμπτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 13.00 θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης του έργου «Επέκταση Ιονίας Οδού - Τμήμα Ιωάννινα-Κακκαβιά», στο κλειστό γυμναστήριο του Καλπακίου.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων.

Την Πέμπτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark