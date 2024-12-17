Στις Βρυξέλες αύριο ο Μητσοτάκης - Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 13.00 θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης του έργου «Επέκταση Ιονίας Οδού - Τμήμα Ιωάννινα-Κακκαβιά», στο κλειστό γυμναστήριο του Καλπακίου.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων.

Την Πέμπτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Πηγή: skai.gr

