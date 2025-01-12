Αύριο στις 10:00 ο Ν. Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Παύλο Τσίμα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ

Αύριο στις 10:00 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Παύλο Τσίμα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2025 στις 16:00 θα συνεδριάσει το Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο με θέματα στην ημερήσια διάταξη την προετοιμασία των περιφερειακών συνεδρίων και των άμεσων κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών του ΠΑΣΟΚ για τον πρωτογενή τομέα, τις αυξήσεις στα ασφαλιστικά συμβόλαια υγείας και τη στεγαστική πολιτική.

Πηγή: skai.gr

