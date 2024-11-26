Στην Κύπρο αύριο ο Μητσοτάκης - Διακυβερνητική Ελλάδας, Κύπρου και τριμερής με Ιορδανία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο θα μεταβεί στην Κύπρο. Στις 10.00 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί και θα μιλήσει στην εναρκτήρια εκδήλωση του 2ου Επιχειρηματικού Φόρουμ Κύπρου-Ελλάδας, στη Λευκωσία.

Στις 10.45 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο των εργασιών της 2ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου-Ελλάδας, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Θα ακολουθήσει η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διακυβερνητικής Συνόδου και στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Στις 13.00 ο Πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στις εργασίες της 4ης Συνόδου Κορυφής Κύπρου-Ελλάδας-Ιορδανίας.

