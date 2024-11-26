Απάντηση στον Πάυλο Πολάκη για το Κέντρο Υγείας Σφακίων δίνει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Ο ιδιοκτήτης του μισού @syriza_gr @pavpol2222 με κατηγορεί σήμερα διότι στην ΚΥΑ για τα Άγονα βάλαμε το ΚΥ Σφακίων ως Άγονο Β´ και όχι ως Άγονο Ά. Μάλιστα χαρακτηρίζει την απόφαση μας «εκδικητική» και καλεί σε συστράτευση για την «σωτηρία» του ΚΥ Σφακίων», αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει:

«Πάμε λοιπόν να τα δούμε με τη σειρά:

Ο κ. Παύλος Πολάκης επί σειρά ετών, Δήμαρχος Σφακίων, Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και βουλευτής Χανίων δεν είχε φροντίσει καν να αναβαθμίσει το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΠΙ) Σφακίων σε Κέντρο Υγείας, κάτι που έκανε η Κυβέρνηση του

@kmitsotakis Όμως πλέον είναι βέβαιον ότι τα μαθηματικά δεν είναι και το δυνατό του σημείο.

Οι έως χθες 3 υπηρετούντες ιατροί κλάδου ΕΣΥ στο ΚΥ Σφακίων ελάμβαναν μηνιαίως τα εξής:

Ο πρώτος 52,99€ επίδομα άγονης περιοχής και από σήμερα λαμβάνει 228€ μηνιαίως.

Ο δεύτερος ελάμβανε 77,45€ και τώρα λαμβάνει 213€ μηνιαίως

Και ο τρίτος ελάμβανε 30,57€ και τώρα λαμβάνει 239€ μηνιαίως

(Οι αποδοχές διαφέρουν βάσει του χρόνου προϋπηρεσίας)

Η «εκδικητική» μας απόφαση, με την Αναπληρώτρια Υπουργό κ. Αγαπηδάκη, οδήγησε σε μέση αύξηση στις αμοιβές των ιατρών κλάδου ΕΣΥ στο ΚΥ Σφακίων +300-+700%…..

Με τα νέα κίνητρα θα επαναπροκηρυχθούν και οι κενές οργανικές θέσεις (που δεν υπήρχαν επί Παύλου Πολάκη) και έως το καλοκαίρι πιστεύουμε ότι θα καλυφθούν.

Δηλ όχι μόνον δεν υποβαθμίσαμε το ΚΥ Σφακίων αλλά το δημιουργήσαμε και τώρα το στελεχώνουμε με καλύτερα αμοιβόμενους ιατρούς και περισσότερο προσωπικό, από ότι είχε στη θητεία του Παύλου Πολάκη.

Όπως πάντα την Πολιτική μας την παρακολουθούμε στην εφαρμογή της και αν για το ΚΥ Σφακίων χρειαστεί και νέα αναβάθμιση από αυτήν που ήδη κάναμε, θα συμβεί»

