Κυρανάκης στον ΣΚΑΪ: Οι δικηγόροι μπορούν πλέον να κάνουν ψηφιακά έρευνα τίτλων

Στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» φιλοξενήθηκε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και στην ψηφιοποίηση των αρχείων των υποθηκοφυλακείων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά και 30 ακόμη.

«Σας είχαμε πει ότι πρέπει να τελειώνουμε με τους τόνους χαρτιών, έτσι λοιπόν το έργο ψηφιοποίησης των αρχείων προχωράει», επεσήμανε ο κ. Κυρανάκης, ενώ ανέφερε πως οι δικηγόροι μπορούν πλέον να κάνουν ψηφιακά έρευνα τίτλων από την ηλεκτρονική διεύθυνση archive.ktimatologio.gr

«Αυτήν τη στιγμή έχουν ψηφιοποιηθεί πάνω από 50 εκατομμύρια σελίδες χαρτιού και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι εδώ και μήνες το 90% της κίνησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη γίνεται ψηφιακά. Στόχος μας να μειώσουμε τα τετραγωνικά των κτιρίων που πληρώνει μίσθωμα, για να γλιτώσει έξοδα και χρόνο.

«Μου έρχονται στο γραφείο μου καταγγελίες από πολίτες ότι τους έχουν ζητήσει γρηγορόσημα. Κάθε φορά που γίνεται αυτό, τους ζητώ να πάμε μαζί στην Αστυνομία και στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων. Δεν έχει κανείς να φοβάται τίποτα, υπάρχει παντού ανωνυμία, όλοι οι εκβιαστές και οι διάφοροι διεφθαρμένοι πρέπει να ξυλωθούν από το ελληνικό Δημόσιο», προσέθεσε ο υφυπουργός.

Αναφορικά με το Κτηματολόγιο, τόνισε ότι «θα είμαστε ο πρώτος φορέας του ελληνικού Δημοσίου που θα χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη. Η open AI μας βοηθά να διαβάζουμε σε φυσική γλώσσα το κείμενο των συμβολαίου και να προελέγχονται οι κανόνες τους οποίες μέχρι σήμερα ένας προϊστάμενος θα έπρεπε να διαβάσει αρκετή ώρα για να τους βρει. Έτσι, τους βοηθά να εντοπίζεται αμέσως μέσα στο κείμενο συμβολαίου αυτό το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί σαν κανόνας και άρα μειώνουμε δραστικά τον χρόνο διεκπεραίωσης μιας υπόθεσης».

