Αποστολάκη στον ΣΚΑΪ: Ο κ. Ανδρουλάκης έβαλε τον εαυτό του σε διαδικασία αμφισβήτησης

«Ο κ. Ανδρουλάκης έβαλε τον εαυτό του σε διαδικασία αμφισβήτησης», επεσήμανε η βουλευτής και υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η κ. Αποστολάκη δήλωσε ότι «δεν είμαι από αυτούς που το βράδυ των εκλογών έθεσαν θέμα ηγεσίας στην παράταξη, διότι έχω διαφορετική θεσμική αντίληψη για τα πράγματα και για το πώς τοποθετείσαι απέναντι σε μια ιστορική πορεία για την οποία δούλεψαν πολλοί άνθρωποι», ενώ ταυτόχρονα σημείωσε:

«Ο κόσμος ζητάει ένα πλειοψηφικό ΠΑΣΟΚ, οπότε δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει έστω και ένας συνυποψήφιος σε αυτόν τον ωραίο αγώνα που θα δώσουμε, ο οποίος δεν έχει αυτό το αίσθημα της ευθύνης».

Πηγή: skai.gr

