Στη Βουλή σήμερα ο Κ. Μητσοτάκης - Θα απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Ν. Ανδρουλάκη

Στις 12:00 ο πρωθυπουργός θα απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και το ιδιωτικό χρέος

Μητσοτάκης

Σε συζήτηση με τον Γιάννη Μπέζο, στο πλαίσιο του συνεδρίου, που διοργανώνουν το Travel.gr και το Πρώτο Θέμα με τίτλο «Greece Talks 2025 - The Intelligence Age: Travel, Culture & Connection», στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, αναμένεται να συμμετάσχει σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.

Εν συνεχεία και συγκεκριμένα στις 12:00 ο πρωθυπουργός θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και το ιδιωτικό χρέος, στο πλαίσιο της "Ώρας του Πρωθυπουργού".

