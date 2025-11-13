Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Η Ελλάδα είναι πλέον ελκυστικός κόμβος σταθερότητας και ανάπτυξης»

Την πρώτη της μεγάλη τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η 56χρονη πρώην εισαγγελέας, μίλησε στον ΑΝΤ1 και αναφέρθηκε στις νέες, βελτιωμένες και υποσχόμενες σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, εξηγώντας πως οι μεγάλες αμερικανικές εταιρίες εξετάζουν πολύ σοβαρά πλέον τις επενδύσεις στη χώρα μας.

Η Γκιλφόιλ αναφέρθηκε στις στρατηγικές προτεραιότητες της Ουάσιγκτον, τα βασικά πεδία συνεργασίας με την Αθήνα και το μήνυμα που συνοδεύει την παρουσία της στην Ελλάδα, το οποίο – όπως τόνισε – «σηματοδοτεί μια νέα εποχή» στις σχέσεις των δύο χωρών.

«Νιώθω ότι είμαι ήδη τρεις μήνες εδώ, είναι τόσο έντονα όλα αυτά που συμβαίνουν. Σε καμία περίπτωση δεν περίμενα αυτή την υποδοχή από τους Έλληνες», ήταν τα πρώτα της λόγια.

«Γεωπολιτικά, το που βρίσκεται η Ελλάδα καθιστά πολύ σημαντική τη θέση της και φυσικά αποτελεί αξιόπιστη σύμμαχος των ΗΠΑ. Οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών είναι άριστες», σχολίασε σχετικά: «Ο πρόεδρος Τραμπ μου ζήτησε να έρθω επειδή βλέπει ότι οι δύο χώρες μπορούν να συνεργαστούν. Η ενεργειακή ανεξαρτησία συμφέρει και τις δύο χώρες, απέναντι στη Ρωσία και την Κίνα και ισούται με εθνική ασφάλεια και κυριαρχία»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο αυξημένο ενδιαφέρον αμερικανικών εταιρειών για επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον καθιερωθεί ως ελκυστικός κόμβος σταθερότητας και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

«Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη αμερικανικών υποδομών στην Ελλάδα, με στόχο τη στήριξη της περιοχής και τη βελτίωση της απόδοσης άλλων λιμανιών και κρίσιμων σημείων. Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να συμβάλει στην εξισορρόπηση της κινεζικής επιρροής στον Πειραιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε και στη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης και για τις τότε επιλογές των ξένων δυνάμεων σε σχέση με την ελληνική οικονομία: «Δεν υπήρχαν άλλοι πλειοδότες τότε. Ήταν μια δύσκολη εποχή, με έντονη οικονομική αστάθεια. Αυτό εξηγεί πώς φτάσαμε σε λανθασμένες αποφάσεις. Τα λάθη που έγιναν τότε μπορούν να διορθωθούν. Είναι ατυχές, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν τρόποι να βρεθούν λύσεις με έναν επανασχεδιασμό».

Εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προχωρήσει η πώληση F-35 στην Τουρκία, καθώς απαγορεύεται από τη νομοθεσία που έχει ψηφιστεί από το Κογκρέσο και τη Γερουσία, ωστόσο είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει στο μέλλον.

Εκφράστηκε ξεκάθαρα κατά της παράνομης μετανάστευσης. Η ίδια είναι κόρη νόμιμων μεταναστών στις ΗΠΑ (μητέρα από το Πουέρτο Ρίκο και πατέρας από την Ιρλανδία)

