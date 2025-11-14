Επιστροφή στην καθημερινότητα και στο μέτωπο της ακρίβειας

Της Δώρας Αντωνίου

Να αξιοποιήσει το θετικό μομέντουμ που δημιούργησαν οι εξελίξεις των προηγούμενων ημερών στον ενεργειακό τομέα θα επιδιώξει η κυβέρνηση. Το κυρίαρχο είναι να μεταφερθεί το θετικό αποτύπωμα και στο δύσκολο πεδίο της καθημερινότητας. Εκεί όπου παραμένουν σταθερά κυρίαρχα πολύ συγκεκριμένα θέματα, τα οποία έρχονται και επανέρχονται στις δημοσκοπήσεις. Κορυφαίο, ασφαλώς, το ζήτημα της ακρίβειας.

Στην κυβέρνηση αναλύουν με μεγάλη προσοχή τα δεδομένα του νέου κύματος δημοσκοπήσεων που άρχισαν να παρουσιάζονται τις προηγούμενες μέρες. Η βελτίωση των ποσοστών της Ν.Δ. είναι το θετικό στοιχείο που κρατάνε. Και θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν το ισχυρό χαρτί, που δεν είναι άλλο από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη, που διατηρεί υψηλά ποσοστά αποδοχής και καταλληλότητας, με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς.

Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε χθες να επικεντρώσει τις δηλώσεις του από την Ελευσίνα, όπου περιόδευσε, στο ζήτημα της ακρίβειας. Είναι το θέμα για το οποίο θα μιλήσει σήμερα στη Βουλή, απαντώντας στην «Ωρα του πρωθυπουργού» σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος.

Με τη χθεσινή τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός θέλησε να δείξει ότι η κυβέρνηση και ο ίδιος προσωπικά δεν περιμένουν κάποιος άλλος να αναφερθεί στο θέμα αυτό, ότι γνωρίζουν πόσο πολύ απασχολεί τους πολίτες και καταβάλλουν προσπάθεια στοχευμένη για την αντιμετώπισή του. «Ξέρουμε πολύ καλά ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είναι το πρόβλημα της ακρίβειας. Έχουμε απόλυτη αίσθηση ότι το κόστος ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά -όχι μόνο στη χώρα μας, παντού στον κόσμο- τα τελευταία χρόνια. Και αισθάνομαι ότι η πρώτη μας υποχρέωση είναι να σκύψουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα και να στηρίξουμε με κάθε τρόπο το διαθέσιμο εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Η κυβέρνηση σταθερά μένει στη θέση ότι η ενίσχυση του εισοδήματος είναι η καλύτερη απάντηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Και στην κατεύθυνση αυτή περιμένουν ότι τον Ιανουάριο, όταν οι πολίτες δουν στην τσέπη τους το αποτέλεσμα των μέτρων φοροελάφρυνσης που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και πριν από μερικές ημέρες ψηφίστηκαν στη Βουλή, ο θετικός απόηχος θα αποτυπωθεί και δημοσκοπικά.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε και χθες ότι όσο η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, το μέρισμα ανάπτυξης θα επιστρέφει στους πολίτες.

Σε αυτό το μήκος κύματος αναμένεται ότι θα κινηθεί και σήμερα, στη συζήτηση στη Βουλή, με αναφορές στην ανάπτυξη που επιτυγχάνεται, στις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται και επιφέρουν μείωση της ανεργίας με παράλληλη ενίσχυση του εισοδήματος για τους πολίτες. Παράλληλα, στην εξίσωση της ανάπτυξης και την οικονομικής ισχυροποίησης της χώρας μπαίνει και ο παράγοντας των ενεργειακών συμφωνιών που υπεγράφησαν την προηγούμενης εβδομάδα και οι οποίες, πέραν του γεωπολιτικού αποτυπώματος, προσδοκάται ότι θα αποδώσουν και σε απτό επίπεδο.

Πέραν αυτών, ο πρωθυπουργός αναμένεται ότι θα επιδιώξει να καταδείξει ότι οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη μείωση της ακρίβειας είναι ανεδαφικές, ακοστολόγητες και δεν μπορούν να φέρουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

