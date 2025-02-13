Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε χθες, Τετάρτη, τους δικαστές, που μπλοκάρουν κάποιες αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ, για «κατάχρηση εξουσίας» και ότι «αντιβαίνουν στη βούληση των πολιτών», σε μια νέα επίθεση της εκτελεστικής εξουσίας εναντίον της δικαστικής.

«Πολλοί δημοσιογράφοι σε αυτή την αίθουσα τρομοκρατούν τους Αμερικανούς κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι εδώ, στον Λευκό Οίκο, υπάρχει ‘συνταγματική κρίση’», επεσήμανε η Λέβιτ στη διάρκεια της τακτικής της συνέντευξης Τύπου χθες.

«Ακούω πολύ αυτές τις λέξεις τώρα τελευταία», πρόσθεσε. «Όμως στην πραγματικότητα συνταγματική κρίση υπάρχει στη δικαστική μας εξουσία, όπου δικαστές σε αριστερά δικαστήρια σε όλη τη χώρα καταχρώνται την εξουσία τους για να εμποδίσουν μονομερώς τη βασική εκτελεστική εξουσία του προέδρου Τραμπ», τόνισε.

«Εκτιμάμε ότι αυτοί οι δικαστές ενεργούν περισσότερο σαν δικαστικοί ακτιβιστές, παρά σαν έντιμοι διαιτητές του νόμου», κατήγγειλε η Λέβιτ.

«Γρήγορη υπενθύμιση προς αυτούς τους αριστερούς δικαστές που στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες παρεμπόδισης: 77 εκατομμύρια Αμερικανοί ψήφισαν για να εκλέξουν αυτόν τον πρόεδρο και κάθε απόφασή τους είναι κατάχρηση εξουσίας και απόπειρα να αντιταχθούν στη βούληση των πολιτών», πρόσθεσε.

Ωστόσο, αργότερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση του δικαστή που ήρε την προσωρινή αναστολή του προγράμματος εθελούσιας εξόδου των ομοσπονδιακών υπαλλήλων, το οποίο είχε ανακοινώσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Αυτή η απόφαση είναι η πρώτη μιας μακράς σειράς δικαστικών νικών για τον πρόεδρο», σχολίασε η Λέβιτ στο Χ.

Την Τρίτη ο Τραμπ είχε καταγγείλει τους «ιδιαίτερα πολιτικοποιημένους δικαστές».

«Θέλουμε να ξεφορτωθούμε τη διαφθορά και μοιάζει δύσκολο να πιστέψω ότι ένας δικαστής μπορεί να πει: ‘δεν θέλουμε να το κάνετε αυτό’», είχε τονίσει από το Οβάλ Γραφείο. «Οπότε ίσως θα πρέπει να δούμε τους δικαστές, διότι πιστεύω ότι αυτό αποτελεί σοβαρή παραβίαση», πρόσθεσε σε μια κεκαλυμμένη απειλή.

«Σέβομαι τα δικαστήρια, πρέπει να σέβομαι τον νόμο (...) θα ασκήσουμε έφεση», σχολίασε χθες Τετάρτη ο Ρεπουμπλικάνος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

