Στα άκρα η κόντρα Λαζαρίδη - ΠΑΣΟΚ: Με μήνυση απειλεί τη Μουρελάτου

Εντολή στο νομικό του σύμβουλο να καταθέσει μήνυση κατά της διευθύντριας του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Στεφανίας Μουρελάτου με αφορμή «άθλια και συκοφαντική» ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε βάρος του, έδωσε ο βουλευτής και εισηγητής του ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης.

Σε σχετική αναφορά του, στο πλαίσιο της εξέτασης του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Τζεδάκη, ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για λεκτική και σωματική επίθεσή του κατά του μάρτυρα, ενώσο η εξεταστική επιτροπή είχε διακόψει την συνεδρίασή της, είναι «ψέματα». «Όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ανακοίνωση είναι άθλιοι, είναι συκοφάντες, και θα λογοδοτήσουν στην ελληνική Δικαιοσύνη» είπε ο κ. Λαζαρίδης, ο οποίος μάλιστα, ρώτησε τον κ. Τζεδάκη: Σας επιτέθηκα σωματικά; με τον μάρτυρα να απαντά: Σωματικά όχι, δεν με έδειρες.

Ο κ. Λαζαρίδης είπε επίσης πως για «το πλήθος των ψεμάτων που υπάρχουν μέσα στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ θα ασκήσω τα δέοντα προς τη διευθύντρια του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, να έρθει στην ελληνική Δικαιοσύνη, να αποδείξει ότι είμαι φασίστας, ότι είμαι υπάλληλος της Ομάδας Αλήθειας, ότι περιφέρομαι διατεινόμενος για τη σχέση μου με τον πρωθυπουργό. Και ελπίζω, όχι όπως κάνουν άλλοι, ότι θα έρθει η κα Μουρελάτου να αποδείξει όλα όσα λέει στην ανακοίνωση Τύπου. Δεν θα το αφήσω να πέσει κάτω. Όχι μόνο για μένα, αλλά συνολικά για την παράταξη μας».

Η Διευθύντρια Επικοινωνίας του @pasok κυρία @mourelatous, υπό την καθοδήγηση της οποίας εκδίδει ανακοινώσεις το Γραφείου Τύπου, θα κληθεί σύντομα στην Ελληνική Δικαιοσύνη να αποδείξει τα όσα υποστηρίζει σήμερα σε βάρος μου.



Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει την ψυχραιμία του και… — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) November 19, 2025

Σε παρέμβασή της, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Ευ. Λιακούλη είπε ότι «εάν είχε ειπωθεί μια ειλικρινής και ανθρώπινη συγνώμη, για αυτή την ανοίκεια επίθεση, που δεν κοσμεί και το ρόλο ενός κοινοβουλευτικού, τίποτα δεν θα γινόταν». Όσο για την αναφορά του κ. Λαζαρίδη στην κα Μουρελάτου είπε ότι «είναι αυτό που λέμε: "εδώ που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι».

Το ΠΑΣΟΚ ζητάει την απομάκρυνση Λαζαρίδη από την εξεταστική – «Επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε μάρτυρα»

Νωρίτερα, με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την απομάκρυνση του κ. Λαζαρίδη από την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας πως «τραμπούκισε τον μάρτυρα και επιτέθηκε με ανοίκειο, προκλητικό και αντικοινοβουλευτικό τρόπο στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας και μέλος της Επιτροπής, Αλέξανδρο Καζαμία».

Αναλυτικά το ΠΑΣΟΚ ανέφερε:

«Ο πρωθυπουργός οφείλει άμεσα να απομακρύνει τον υπάλληλο της Ομάδας Αλήθειας Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του εισηγητή στην Εξεταστική Επιτροπή.

Ο εν λόγω κύριος σήμερα επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε μάρτυρα γιατί δεν του άρεσαν οι απαντήσεις του. Προσπάθησε με τραμπουκισμούς και απειλές να τον εκφοβίσει. Όταν μάλιστα δεν του άρεσε η απάντηση του μάρτυρα, επικαλείτο τις δημοσκοπήσεις για να συνεχίσει να παραβιάζει τα καθήκοντα του ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής.

Προφανώς, δεν γνωρίζει που βρίσκεται ούτε ποιος είναι ο ρόλος της Εξεταστικής Επιτροπής. Νομίζει πως βρίσκεται σε πογκρόμ ως μέλος Ακροδεξιάς αγέλης.

Ο κ. Λαζαρίδης περιφέρεται διατεινόμενος ότι είναι εκλεκτός φίλος του Πρωθυπουργού και δρα πάντα σε πλήρη συνεννόηση μαζί του και υπό τις εντολές του.

Συνεπώς, αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται την φασιστική συμπεριφορά, επιβεβαιώνει πλήρως τους ισχυρισμούς Λαζαρίδη πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης».

Νέα Αριστερά: Απαράδεκτη η συμπεριφορά του κ. Λαζαρίδη, προσπάθησε να δυναμιτίσει το κλίμα

Την «απαράδεκτη συμπεριφορά» του Μακάριου Λαζαρίδη, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης καταδικάζει «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο» σε ανακοίνωσή της και η Νέα Αριστερά.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «ο κ. Λαζαρίδης, επιχειρώντας να δυναμιτίσει το κλίμα ενόψει της αυριανής κατάθεσης των “Φραπέ” και “Χασάπη”, τραμπούκισε τον μάρτυρα και επιτέθηκε με ανοίκειο, προκλητικό και αντικοινοβουλευτικό τρόπο στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας και μέλος της Επιτροπής, Αλέξανδρο Καζαμία, αποκαλώντας τον “εθνική εξαίρεση”». «Η συμπεριφορά αυτή καταδικάστηκε άμεσα και σφοδρά από τον εισηγητή της Νέας Αριστεράς, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ», σημειώνει η Νέα Αριστερά, καλώντας τον πρωθυπουργό να «επαναφέρει τον κ. Λαζαρίδη στη θεσμικότητα».

«Διαφορετικά, θα θεωρήσουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης συναινεί σε τέτοιου είδους συμπεριφορές που προσβάλλουν τη Βουλή και τον δημόσιο διάλογο», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.