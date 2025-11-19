Η αποχώρηση από τη θέση του υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας του Πασκάλ Ντόναχιου προκαλεί ανακατατάξεις στο Eurogroup καθώς πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία της διαδοχής, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να αποτελεί έναν από τους βασικούς υποψήφιους, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η αποχώρηση του Ιρλανδού υπουργού Οικονομικών Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος προήδρευε των συνεδριάσεων των ομολόγων του στην ευρωζώνη για περισσότερα από πέντε χρόνια, αφήνει τους συναδέλφους του με ακόμη μία θέση να καλύψουν — λίγο αφότου ξεκίνησε η διαδικασία αναζήτησης του διαδόχου του αντιπροέδρου της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος, του οποίου η θητεία λήγει τον Μάιο, αναφέρει το Bloomberg.

Τρεις ακόμη θέσεις στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας θα μείνουν κενές έως το τέλος του 2027, συμπεριλαμβανομένης εκείνης της προέδρου που κατέχει σήμερα η Κριστίν Λαγκάρντ, καθώς και της θέσης του επικεφαλής οικονομολόγου του Φίλιπ Λέιν.

Η προοπτική αυτή έχει ήδη πυροδοτήσει έντονες εικασίες για τους πιθανούς υποψηφίους, με ορισμένα κράτη να διατυπώνουν δημόσια τις αξιώσεις τους. Η κυβέρνηση της Φινλανδίας έχει δηλώσει ότι στηρίζει τον Όλι Ρεν, τον σημερινό διοικητή της κεντρικής τράπεζας της χώρας και πρώην Ευρωπαίο επίτροπο, για τη θέση του αντιπροέδρου της ΕΚΤ. Η Κροατία είναι έτοιμη να στηρίξει την υποψηφιότητα του Μπόρις Βούιτσιτς, ενώ η Λετονία έχει ανακοινώσει ότι θα προτείνει επίσης δικό της υποψήφιο.

Ωστόσο, η παραίτηση του Ντόναχιου την Τρίτη για να αναλάβει τη θέση του γενικού διευθυντή της Παγκόσμιας Τράπεζας δημιουργεί ξαφνικά μια πιο άμεση πρόκληση, η οποία ενδέχεται να αποτελέσει την πρώτη δοκιμασία για τις φιλοδοξίες των κρατών ενόψει των σαρωτικών αλλαγών στη διοίκηση της ΕΚΤ.

Ο Ιρλανδός είχε επανεκλεγεί στην ηγεσία του Eurogroup τον Ιούλιο, επικρατώντας του Ισπανού Κάρλος Κουέρπο και του Λιθουανού Ριμάντας Σάντζιους — ο οποίος πλέον δεν βρίσκεται στο αξίωμα. Το Eurogroup θα επιλέξει νέο πρόεδρο «το συντομότερο δυνατόν», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ένα στρατηγικό ερώτημα για την Ισπανία είναι κατά πόσον μια νέα υποψηφιότητα του Κουέρπο θα μπορούσε να υπονομεύσει τις πιθανότητες του Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ισπανίας και νυν επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, να διαδεχθεί την Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της ΕΚΤ, όταν η θητεία της λήξει στα τέλη του 2027. Ο ίδιος θεωρείται ένας από τους βασικούς διεκδικητές.

Ο Κουέρπο αρνήθηκε να δηλώσει εάν θα επιχειρήσει εκ νέου να διεκδικήσει την προεδρία του Eurogroup, όταν ρωτήθηκε σχετικά σε συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη.

Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι το Βέλγιο θα προτείνει τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος και ζήτησε να μην κατονομαστεί, καθώς οι συζητήσεις είναι ιδιωτικές.

Ενδιαφέρον ενδέχεται να δείξει και η Ελλάδα Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε στο Bloomberg Television αυτόν τον μήνα ότι μια κορυφαία θέση στην ΕΕ για έναν Έλληνα θα «συμβόλιζε την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια».

Όταν στελεχώνουν τις κορυφαίες θέσεις της ευρωζώνης, οι κυβερνήσεις των κρατών–μελών επιδιώκουν συνήθως μια ισορροπία μεταξύ των βόρειων χωρών, που θεωρούνται υπέρμαχοι της δημοσιονομικής ορθοδοξίας, και των νότιων χωρών, οι οποίες ακολουθούν πιο χαλαρή προσέγγιση.

Το ζήτημα της γεωγραφικής εκπροσώπησης έχει καταστεί ακόμη πιο περίπλοκο με τη διεύρυνση της ευρωζώνης. Όταν η Βουλγαρία υιοθετήσει το κοινό νόμισμα το 2026, οι ανατολικοευρωπαϊκές χώρες θα αποτελούν το ένα τρίτο του μπλοκ, ενισχύοντας τις διεκδικήσεις της περιοχής για κορυφαίες θέσεις.

Το μέγεθος επίσης παίζει ρόλο. Η προεδρία του Eurogroup μέχρι σήμερα έχει ασκηθεί μόνο από μικρότερες χώρες, ενώ οι μεγαλύτερες οικονομίες τείνουν να απαιτούν μια θέση στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν αυτή τη στιγμή εκπροσώπηση στο όργανο.





