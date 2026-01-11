Στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας μεταβαίνει, σήμερα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, προκειμένου να συμμετάσχει στη διεθνή υπουργική συνάντηση για τα Ορυκτά, που συγκαλεί η Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο του Future MineralsForum 2026.

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ, ο κ. Παπασταύρου θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με τον υπουργό Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας Πρίγκιπα Abdulaziz bin Salman binAbdulaziz Al Saud και τον Υπουργό Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της χώρας, Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef, με στελέχη μεγάλων σαουδαραβικών ομίλων που δραστηριοποιούνται διεθνώς, μεταξύ των οποίων η Dar Global, η Quara Holding και η Alireza, καθώς και με εκπροσώπους του Trump Organization που δραστηριοποιείται στη Σαουδική Αραβία.

Το Future Minerals Forum (FMF) διοργανώνεται από τη Σαουδική Αραβία με στόχο να διαμορφώσει το μέλλον του τομέα των ορυκτών και των κρίσιμων μετάλλων σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για μία κυβερνητικά υποστηριζόμενη πλατφόρμα αφιερωμένη στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων, βιομηχανιών, επενδυτών, ακαδημαϊκών και άλλων ενδιαφερομένων, για την προώθηση υπεύθυνων και ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών πόρων.

Η επίσκεψη του κ. Παπασταύρου στη Σαουδική Αραβία εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την ανάπτυξη του τομέα των ορυκτών και των κρίσιμων πρώτων υλών, αλλά και των αναγκαίων ενεργειακών διασυνδέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.