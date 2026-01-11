Μαρινάκης: Αναζητούμε τη χρυσή τομή με τους αγρότες

Σταθερή στη θέση της για διάλογο με τους αγρότες παραμένει η κυβέρνηση, όπως επανέλαβε ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News, αναφερόμενος στις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως η κυβέρνηση δεν μετακινήθηκε από τη θέση της για διάλογο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν ήταν διατεθειμένη να υπερβεί τα οικονομικά όρια της χώρας. «Οποιοδήποτε επιπλέον μέτρο για τους αγρότες θα έπρεπε να καλυφθεί μέσω αυξημένων φόρων, κάτι που δεν συνάδει με τη δέσμευση της κυβέρνησης για μείωση της φορολογίας και ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως ο διάλογος δεν μπορούσε να διεξαχθεί όσο οι πολίτες ταλαιπωρούνταν από τις κινητοποιήσεις. «Πιο σημαντικό από το διάλογο είναι ότι αυτός θα πραγματοποιηθεί με τις απαραίτητες προϋποθέσεις», επισήμανε ο κ. Μαρινάκης, εξηγώντας πως τα περιθώρια για νέα μέτρα είναι ανύπαρκτα.

Αυτό, όπως είπε, οφείλεται αφενός στη δέσμευση της χώρας έναντι των οροφών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου στην ανάγκη στήριξης όλων των επαγγελματικών ομάδων, χωρίς διακρίσεις. «Δεν αναζητούμε νικητές και ηττημένους στη δημόσια αντιπαράθεση. Στόχος μας είναι η χρυσή τομή που θα επιτρέψει στους αγρότες να συνεχίσουν την παραγωγή με αξιοπρέπεια, χωρίς παράλληλα να επιβαρύνονται οι υπόλοιποι πολίτες», πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε ως δικαιολογημένα τα παράπονα των πολιτών που επλήγησαν από τις κινητοποιήσεις, σημειώνοντας πως «πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρήθηκαν για περίπου ένα μήνα, χωρίς να φέρουν ευθύνη. Οφείλουμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια και να ζητήσουμε συγγνώμη».

Συναινέσεις και μετεκλογικές συνεργασίες

Σε ερώτηση για τις πολιτικές συναινέσεις και το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι από την πρώτη ημέρα διακυβέρνησης, ο πρωθυπουργός τονίζει τη σημασία της συνεννόησης για προώθηση σημαντικών αλλαγών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνταγματική αναθεώρηση και στις διαδικασίες επιλογής επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα ευρύτερων συναινέσεων για τις αναγκαίες τομές, όπως στο άρθρο 16 και το άρθρο 86 του Συντάγματος. «Το πολιτικό σύστημα οφείλει να επικεντρωθεί στην προσαρμογή του Συντάγματος στα δεδομένα του σήμερα και του αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τις μετεκλογικές εξελίξεις, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας υπέρ της σταθερής διακυβέρνησης από μονοκομματικές κυβερνήσεις, τονίζοντας ότι οι πολίτες είναι οι φυσικοί σύμμαχοι και συνομιλητές του κόμματος. «Οι μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα δεν μπορούν να προχωρήσουν με κόμματα που ενισχύουν τον λαϊκισμό ή υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων και το κατά πόσο αυτά μπορούν να αμφισβητήσουν την κυριαρχία της ΝΔ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε: «Δεν πιστεύω στα υποθετικά ούτε στα μονοπρόσωπα κόμματα. Τα κόμματα είναι πυλώνες του πολιτεύματος και απαιτούν θέσεις, ιδέες και ανθρώπινο δυναμικό με προοπτική διακυβέρνησης».

Τέλος, σχολιάζοντας την προαναγγελία ίδρυσης κόμματος από την κ. Καρυστιανού, υπογράμμισε πως αυτό που θα κριθεί είναι οι προτάσεις και οι θέσεις όλων όσοι διεκδικούν την ψήφο των πολιτών, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν επίκειται αλλαγή του εκλογικού νόμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.