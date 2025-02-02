Στη Μέση Ανατολή θα βρίσκεται από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες ο υπουργός υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, πραγματοποιώντας σημαντικές συναντήσεις.

Σήμερα, 2 Φεβρουαρίου, ο ΥΠΕΞ θα βρεθεί στη Ντόχα, όπου θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχη Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.

Στη συνέχεια, τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Ισραήλ, όπου θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, Gideon Sa'ar.

Στη συνέχεια, θα μεταβεί στη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον Παλαιστίνιο Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών, Mohammad Mustafa.

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί, επίσης, με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κ.κ. Θεόφιλο Γ’.

Την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα ταξιδέψει στην Ιορδανία, όπου θα γίνει δεκτός από τον Βασιλιά της Ιορδανίας, Abdullah II και θα έχει συνάντηση με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας, Ayman Safadi.

