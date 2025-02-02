Χρυσοχοΐδης στον ΣΚΑΪ: Θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη - Έχουμε 70 συλλήψεις κάθε μέρα για ενδοοικογενειακή βία

Να φτάσει η υπόθεση των Τεμπών μέχρι το τέλος ζητά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα». Παράλληλα, αναφέρεται και στην ενδοοικογενειακή βία λέγοντας πως περίπου τα μισά περιστατικά της ΕΛ.ΑΣ. είναι πλέον για αυτό το σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, ενώ καθημερινά γίνονται 60-70 συλλήψεις.

Αρχικά, για την αποκάλυψη του ΣΚΑΪ πως δεν έγινε καμία αυτοψία στον χώρο της τραγωδία επί 23 ημέρες, αρχικά ο υπουργός απάντησε: «Υπάρχει δικογραφία που καταγράφει λεπτό προς λεπτό τι συνέβη στα Τέμπη. Αν οτιδήποτε χρειαστούν οι ανακριτικές υπηρεσίες, είναι αυτονόητο πως οι αρμόδιες υπηρεσίες δώσουν τα πάντα προκειμένου να διαλευκάνουν περαιτέρω την υπόθεση και να αποδοθεί το δίκαιο. Στην υπόθεση αυτή θα πρέπει από δω και πέρα να λέγονται καθαρά λόγια, καθαρές κουβέντες. Με σεβασμό να ακολουθήσουμε βήμα βήμα αυτή τη διαδικασία ώστε στο τέλος να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Για τις καταθέσεις αστυνομικών πως πήραν εντολές να φύγουν από το σημείο, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως «από την ώρα που γίνεται κάτι, μια δολοφονική ενέργεια, ένα ατύχημα, υπάρχουν πρωτόκολλα και πρέπει να ακολουθούνται με αυστηρότητα. Όλα αυτά περιγράφονται στους κανονισμούς λειτουργία των υπηρεσιών και στην ποινική δικονομία. Όλα τελούν υπό την έρευνα ανακριτών και εισαγγελέων. Δεν θα δώσουμε εμείς απαντήσεις, θα δώσει η έρευνα».

Σε ερώτηση εάν θα μάθει ο ελληνικός λαός τι έγινε με τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς και εάν κάτι πήγε λάθος, ο υπουργός ξεκαθάρισε πως «θα δώσουν απαντήσεις οι έρευνες».

«Έχουμε χάσει ένα κομμάτι από τον εαυτό μας, ήταν δικά μας παιδιά αυτά και μαζί με τον θρήνο να αποδώσουμε και τη δικαιοσύνη και την αλήθεια», σημείωσε.

Για το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας και τις καταγγελίες πως μετέφερε ξυλόλιο, που χρησιμοποιείται για τη νόθευση καυσίμων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη απάντησε πως «δεν έχω εικόνα και ούτε θα πρέπει να έχω. Δεν έχω ερευνήσει το ζήτημα γιατί δεν είναι δική μου δουλειά αυτό, ούτε αποστολή μου, ούτε κανενός άλλου. Είναι στο πλαίσιο της δικογραφίας και μαζί με τους ειδικούς και τους πραγματογνώμονες, θα αναζητήσουν ένα τόσο κρίσιμο στοιχείο, το οποίο εάν υπάρχει, προφανώς δημιουργεί πολλά δεδομένα όσον αφορά τη διεξαγωγή της δίκης και τις συνθήκες του ατυχήματος».

Για το εάν γίνεται έρευνα για το λαθρεμπόριο, ο κ. Χρυσοχοΐδης απάντησε πως «η αστυνομία στο πλαίσιο των καθηκόντων της, μαζί με την ΑΑΔΕ κάνει έλεγχο για τα καύσιμα, όχι απλώς για το παράνομο λαθρεμπόριο. Ιδιαίτερα τώρα με την καινούρια υπηρεσία, την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υπάρχουν έρευνες που γίνονται υπό την επίβλεψη εισαγγελέως αλλά αφορούν κυρίως τη λιανική πώληση. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις έχουν γίνει σημαντικές επιτυχίες τον τελευταίο καιρό στην αποκάλυψη λαθρεμπορίου. Το ζήτημα του λαθρεμπορίου είναι ένα μεγάλο θέμα δεκαετίες τώρα. Υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες το ερευνούν, υπάρχουν πολλές αποκαλύψεις. Είναι ένα ζήτημα που δυστυχώς συμβαίνει και γίνεται στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος. Για το συγκεκριμένο θέμα (τα Τέμπη) ας περιμένουμε να δούμε τι λένε οι ειδικοί, τα ινστιτούτα για να υπάρχει μια τελική απάντηση».

Για την αμφισβήτηση που υπάρχει στην κυβέρνηση από τους πολίτες για την διαχείριση του ζητήματος των Τεμπών, ο υπουργός απάντησε: «Δεν μπορεί να δώσει κάποιος λύσεις και απαντήσεις σε θέματα που ερευνούν με τόσο μεγάλη επιμέλεια οι δικαστές, οι δικηγόροι των οικογενειών των θυμάτων. Οι λύσεις θα βρεθούν μέσα από την συντεταγμένη οδό, για αυτό επιμένω στο θεσμικό. Η έρευνα δεν μπορεί να διεξαχθεί εδώ. Ας ακολουθήσουμε το νόμο, το Σύνταγμα, και αν υπάρχουν υπόνοιες ότι κάτι δεν πάει καλά στην έρευνα, ότι υπάρχει υπόνοια συγκάλυψης, μέσα από τις διαδικασίες αυτές, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, θα λυθούν».

Στη συνέχεια εξαπέλυσε πυρά και στην αντιπολίτευση λέγοντας: «Αυτός που λέει για δολοφόνους πάει να εργαλειοποιήσει όλη αυτή την υπόθεση, πιστεύοντας ότι θα αντλήσει πολιτικά οφέλη. Εργαλειοποιούν τα Τέμπη και η Ελλάδα δεν είναι μόνο αυτό το τραγικό γεγονός. Η Ελλάδα από το ’19 έχει διατρέξει μια απόσταση μεγάλη. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα μπροστά αλλά έχει και υστέρηση σε κάποια θέματα. Αυτοί που επιχειρούν να πουν πως η Ελλάδα είναι Τέμπη, δεν είναι έτσι. Δεν λύνονται τα προβλήματα με το να κατηγορεί ο ένας τον άλλον. Ας επιμείνουμε αυστηρά και θεσμικά και να υποσχεθούμε όλοι μαζί πως αυτή η υπόθεση θα φτάσει μέχρι το τέλος γιατί αφορά όλους μας, αφορά τη δημοκρατίας μας, αφορά τη δικαιοσύνη και την ψυχή 57 παιδιών».

Για την πρόταση μομφής που σχεδιάζει η αντιπολίτευση, ο κ. Χρυσοχοΐδης απάντησε πως «θα κάνει τη δουλειά της και θα κάνει αυτό που κρίνει σωστό και θα αξιολογηθεί και θα κριθεί. Είναι μέσα στο πλαίσιο επίσης του Συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής και είναι μια αυτονόητη διαδικασία που αφορά αυτούς».

«Η κυβέρνηση δια του πρωθυπουργού είπε ότι εάν έχει γίνει κάτι λάθος, είμαστε εδώ να το διορθώσουμε. Εάν υπάρχει κάτι το οποίο έχει παραληφθεί στην έρευνα, είναι όλα στο τραπέζι για να συζητηθούν».

Δραματικά στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία

Για την ενδοοικογενειακή βία ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε πως «έχει αυξηθεί πολύ η βία στην κοινωνία μας και το θέμα της βίας είναι ένα κοινωνικό ζήτημα. Το βλέπουμε μεταξύ ανηλίκων, το βλέπουμε πολύ στις οικογένειες και το βλέπουμε και μέσα στην κοινωνία συνολικότερα. Πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη σαν κοινωνία να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πρέπει να δούμε το ζήτημα στα σχολεία, τις οικογένειες και μετά στα κατασταλτικά μέτρα. Πράγματι, ένα πολύ μεγάλο μέρος της αστυνομίας ασχολείται σήμερα με την ενδοοικογενειακή βία. Τα μισά περίπου αφορούν την ενδοοικογενειακή βία. Κάθε μέρα έχουμε 60-70 συλλήψεις, ούτε εγώ δεν μπορώ να πιστέψω. Από τις 100 περιπτώσεις, οι 70 καταλήγουν συλλήψεις».

Μάλιστα, ο υπουργός παρατήρησε πως «υπάρχουν άνθρωποι ψυχασθενείς, χρήστες ναρκωτικών και αλκοόλ οι οποίοι βγάζουν όλη τη βιαιότητά τους στα παιδιά τους και στις γυναίκες και συντρόφους τους. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί έχουν αποδώσει και ελπίζω με την αυστηρότερη νομοθεσία, κάποια στιγμή να αρχίσει σταδιακά η μείωση γιατί θα αντιληφθούν όλοι ότι αυτό σημαίνει αυστηρή τιμωρία».

«Το θέμα με το αγοράκι στην Κρήτη δεν μπορώ πια να το ερμηνεύσω, δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Απορώ αν αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι άνθρωποι ή κάτι άλλο», είπε για την υπόθεση του μικρού Άγγελου που κακοποιήθηκε βάναυσα από την μητέρα και τον σύντροφό της.

Για τα τροχαία ατυχήματα επισήμανε πως «γίνονται μέσα στην πόλη και έχουμε πάρα πολλές παρασύρσεις πεζών. Το 23 ήταν 15.000 οι παραβάσεις στον δήμο Αθηναίων, το 24 ήταν 52.000. Πολλές φορές δέχομαι και κριτική ότι καταδιώκουμε τους οδηγούς. Οι κάμερες θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Το αργότερο σε 18 μήνες θα έχουν μπει οι κάμερες».

Πηγή: skai.gr

