Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Πηγές ΠΑΣΟΚ: Καταδίκη της «ανοίκειας επίθεσης» του Μ. Λαζαρίδη στον Στ. Τζεδάκη

«Απαράδεκτη και ανοίκεια» χαρακτήρισαν πηγές του ΠΑΣΟΚ την συμπεριφορά του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, προς τον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Τζεδάκη, κατά την κατάθεση του στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι πηγές του ΠΑΣΟΚ ανέφεραν χαρακτηριστικά:

«Ομόθυμα καταδικάστηκε από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης η ανοίκεια και πρωτοφανής επίθεση του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη, στον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Τζεδάκη, ο οποίος, όχι μόνο λεκτικά, αλλά ακόμη κι αφού διέκοψε τη συνεδρίαση ο πρόεδρος της επιτροπής για να τον επανΑφέρει στην τάξη, κατευθύνθηκε στον μάρτυρα απειλητικά φωνάζοντας του: "Τι μιλάς ρε εσύ; Έχεις το θράσος να έρχεσαι εδώ και να μας λες διάφορα;", ενώ στους ψυχραιμότερους που έσπευσαν να τον απομακρύνουν, απευθυνόταν εκτός εαυτού με υβριστικούς χαρακτηρισμούς, φτάνοντας να αποκαλέσει "εθνική εξαίρεση" τον βουλευτή-εισηγητή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία».

«Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, η εισηγήτρια στη σημερινή εξέταση, Ευεαγγελία Λιακούλη, καθώς και τα μέλη της επιτροπής, βουλευτές Ανδρέας Πουλάς και Γιώργος Μουλκιώτης, καταδίκασαν ρητά την επίθεση και ζήτησαν από το προεδρείο την αποκατάσταση με συγγνώμη προς το πρόσωπο του μάρτυρα. Επιπλέον καταδίκασαν απερίφραστα τον χαρακτηρισμό του κ. Λαζαρίδη προς τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας ως "εθνική εξαίρεση" και δήλωσαν ότι είναι απαράδεκτη και διαρκώς επιδεινούμενη η συμπεριφορά του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας και ότι θα κατατεθεί στον πρόεδρο της Βουλής διαμαρτυρία για το περιστατικό, ζητώντας συστάσεις στον κ. Λαζαρίδη για τη συμπεριφορά του», επεσήμαναν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσαν:

«Προηγούμενα και κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε να παραπλανήσει τον μάρτυρα με δημοσιεύματα και πρωτοσέλιδα, που είχε δημοσιοποιήσει η ίδια η Νέα Δημοκρατία και χωρίς να του δώσει τη δυνατότητα να απαντήσει.

Ο εκνευρισμός του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας καταφανώς προήλθε από το γεγονός ότι δεν κατάφερε να αποδείξει τους ψευδέστατους ισχυρισμούς που έστω για μια ημέρα η Νέα Δημοκρατία κατασκεύασε, ότι ο εν λόγω μάρτυρας ενεπλάκη σε παράνομες επιδοτήσεις.

Από τη μαρτυρική κατάθεση αποκαλύφθηκε ότι ο εν λόγω μάρτυρας είναι κτηνοτρόφος, πάντοτε χρησιμοποιούσε τα ίδια στοιχεία για τις δηλώσεις του μέσα στον χρόνο και πάντα έκανε τις δηλώσεις του μέσα από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό του τόπου που διαμένει.

Κατέθεσε ο μάρτυρας ακριβώς τις αρμοδιότητες που ο ίδιος ασκεί και αφορούν στον σχεδιασμό της αγροτικής πολιτικής και ουδεμία σχέση έχει με την καταμέτρηση των ζώων που είναι αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι αρμοδιότητα της οποιαδήποτε Περιφέρειας ή περιφερειακής υπηρεσίας.

Μάλιστα, επικαλέστηκε το ΔΤ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας που ξεκαθαρίζει απολύτως ότι αρμοδιότητα της καταμέτρησης των ζώων είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ανακοίνωση της ΠΟΔΕΓΥ που με ακρίβεια περιγράφουν το θέμα».

«Οι Περιφέρειες μεριμνούν και σχετίζονται με βάσεις δεδομένων μόνο για υγειονομικούς λόγους και σε επίπεδο δειγματοληπτικών ελέγχων, τόνισε ο μάρτυρας. Επίσης, σε ό,τι αφορά στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, που αν υπήρχαν δεν θα μπορούσαν να οργιάσουν οι επιτήδειοι, ο κ. Τζεδάκης τόνισε ότι η Περιφέρεια Κρήτης σύναψε δύο προγραμματικές συμβάσεις, τόσο το 2021 όσο και το 2023, αλλά δυστυχώς, με ευθύνη του αρμόδιου υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα διαχειριστικά σχέδια δεν προχώρησαν», σημείωσαν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.