«Άνω – κάτω» έγινε η εξεταστική επιτροπή της Βουλής, με τους συνεχείς διαξιφισμούς μεταξύ των βουλευτών της πλειοψηφίας και εκείνων της Νέας Δημοκρατίας, κατά την εξέταση του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Τζεδάκη, να οδηγούν ακόμη και στη διακοπή της συνεδρίασης.

Ο μάρτυρας παραδέχθηκε ότι είχε λάβει επιδοτήσεις με βοσκοτόπια σε Νάουσα και Άγραφα, υποστηρίζοντας ότι αυτά του αποδόθηκαν αυτόματα από το εθνικό απόθεμα μέσω της τεχνικής λύσης.

Η ατμόσφαιρά ξεκίνησε να μυρίζει μπαρούτι από νωρίς, όταν ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης ρωτήθηκε για το εάν συγκαταλέγεται στις αρμοδιότητές του η καταμέτρηση του ζωικού κεφαλαίου.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δουλειά σας είναι, από το 2011, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση. Μητρώο κτηνοτρόφων είναι σε αρμοδιότητά σας; Ναι ή όχι;

ΤΖΕΔΑΚΗΣ: Δεν μπορώ να σας απαντήσω μονολεκτικά.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Απαντήστε με ένα ναι ή με ένα όχι.

ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Τι είναι αυτό; τι είναι αυτό; Τραμπουκισμός λέγεται.

ΤΖΕΔΑΚΗΣ: Την εικόνα την καθημερινή για τον αριθμό των ζώων την είχε το υπουργείο.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε δύσκολο θέση, κολλητός του Ανδρουλάκη ήταν.

ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όταν επικαλείται τον νόμο να τον διαβάζει κιόλας

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Τον έχω διαβάσει κατ’ επανάληψη. Αν δεν σας αρέσει η ερώτηση να την καταπιείτε…

ΤΖΕΔΑΚΗΣ: Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες η βασική στόχευσή τους είναι η αντιμετώπιση των ασθενειών των ζώων

ΛΙΑΚΟΥΛΗ (ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ) Δεν σας βγαίνει.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Αν μας βγαίνει ή δεν μας βγαίνει φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, που είστε στο 12%.

ΤΖΕΔΑΚΗΣ 09.46.25 Δεν θα με διαβάλλετε εσείς, μια ζωή στην τιμιότητα είμαι και στο ήθος.

Η αναφορά πάντως του κ. Τζεδάκη πως το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ο αριθμός των ζώων αλλά οι υπουργικές αποφάσεις και η τεχνική λύση από την οποία είχε λάβει χρήματα προκάλεσε την έκρηξη του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη με αποτέλεσμα η συνεδρίαση να διακοπεί. Νωρίτερα, ο εισηγητής της ΝΔ είχε ρωτήσει τον κ. Τζεδάκη αν είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ και φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Είστε μέλος του ΠΑΣΟΚ;

ΤΖΕΔΑΚΗΣ Μάλιστα. Τουλάχιστον 10 – 12 χρόνια.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Είστε προσωπικός φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη;

ΤΖΕΔΑΚΗΣ: Έχουμε μια πολιτική σχέση. Στηρίζω κάθε πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Είναι ένας έντιμος άνθρωπος, καθαρός πολιτικός , πιστεύω ότι θέλει να προσφέρει για το καλό της πατρίδας και για αυτό τον στηρίζω.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Τον είχατε ενημερώσει για την εικόνα που υφίσταται στην Κρήτη;

ΤΖΕΔΑΚΗΣ: Και εγώ ενημερώθηκα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είχα ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη για αυτά τα θέματα. Και εγώ από τα μέσα τα έμαθα…δεν είναι δουλειά μου να μετρώ αιγοπρόβατα. Δουλειά είναι το ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συνεδρίαση πάντως εκτραχύνθηκε όταν ο κ. Τζεδάκης ακούγοντας τον κ. Λαζαρίδη που τον ρωτούσε αν κολλάει εργόσημο στους συγγενείς που τον βοηθούν στις αγροτικές εργασίες, διερωτήθηκε αν αυτός θα είναι ο τίτλος της Ομάδας Αλήθειας.

«Εδώ δεν θα κάνετε μαγκιές κύριε Τζεδάκη. Δεν φταίει η ομάδα αλήθειας που έχετε βοσκοτόπια στη Νάουσα» απάντησε ο εισηγητής της Ν.Δ. Ο κ. Τζεδάκης υποστήριξε ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ο αριθμός των ζώων αλλά οι υπουργικές αποφάσεις και η τεχνική λύση. «Πήρατε καλά καλά τα λεφτά από την τεχνική λύση και τώρα το πρόβλημα είναι η τεχνική λύση και οι υπουργικές αποφάσεις. Ήρθατε εδώ να κουνήσετε το δάχτυλο για τον τρόπο με τον οποίον πήρατε λεφτά», φώναξε ο κ. Λαζαρίδης με τον κ. Τζεδάκη – εκτός μικροφώνου να ανταπαντά «δεν θα με διαβάλλετε εσείς». Εν μέσω έντασης ο πρόεδρος της εξεταστικής διέκοψε τη συνεδρίαση.

Ένταση κατά τη διάρκεια της διακοπής

Το κλίμα πάντως κάθε άλλο παρά αποφορτίστηκε κατά την διάρκεια της διακοπής, καθώς σύμφωνα με την κα Λιακούλη, ο κ. Λαζαρίδης πλησίασε τον μάρτυρα και του φώναξε: «Πες την αλήθεια, ρε, αυτά δεν τα πήρατε εσείς; δεν βάλατε εσείς χέρι σε αυτά».

Τα πνεύματα πάντως δεν ηρέμησαν στη διακοπή της συνεδρίασης, καθώς οι βουλευτές, μέλη συνέχισαν τις αψιμαχίες και τις φωνές. Σύμφωνα με την καταγγελία της κ. Λιακούλη, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης πλησίασε τον μάρτυρα και του φώναξε: «πες την αλήθεια, ρε, αυτά δεν τα πήρατε εσείς; δεν βάλατε εσείς χέρι σε αυτά».

Μάλιστα στην ένταση εντάχθηκε και ο Αλέξανδρος Καζαμίας, που κατήγγειλε ότι ο εισηγητής της ΝΔ τον αποκάλεσε «εθνική εξαίρεση».

«Δεν υπήρξε κανένα απολύτως επεισόδιο με τον κ. Τζεδάκη πήγα κοντά του να του πω ότι ωραία τα λέτε για υπουργικές αποφάσεις αλλά την τεχνική λύση την χρησιμοποιήσατε. Εξέτασα τον μάρτυρα με έναν τρόπο που δεν αντιλαμβάνομαι τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ειδικά το ΠΑΣΟΚ. Τα ανεχόμαστε όλα. Έχουμε πει ως ΝΔ ότι όλα στο φως. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν βγαίνουν πολλά. Ειδικά στον ΠΑΣΟΚ. Η κα Τυχεροπούλου δεν μας είπε απολύτως τίποτα. Καταλαβαίνω ότι θέλει να δείξει ένα καλό πρόσωπο στην ηγεσία του κόμματός της, ότι είναι πιο σκληρή και κάνει καλύτερη δουλειά από την Μιλένα Αποστολάκη», ανταπάντησε ο κ. Λαζαρίδης, προκαλώντας την έκρηξη της κα Λιακούλη που απείλησε πως αν δεν πάρει τον λόγο επί προσωπικού θα αποχωρήσει από την αίθουσα.

«Ντρέπεται και η ντροπή με τον εισηγητή της ΝΔ στην εξεταστική. Δεν ντρέπεται να βάζει εσωτερικό ζήτημα, που λείπει η κ. Αποστολάκη που έχει κώλυμα και έχουμε άριστες σχέσεις», ανταπάντησε η κα Λιακούλη.

