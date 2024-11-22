Απαντήσεις για τον απόηχο του ντιμπέιτ των 4 για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε ο ευρωβουλευτής και υποψήφιος πρόεδρος Νίκος Φαραντούρης, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Δέχθηκα μια ερώτηση από τον αγαπητό μου Παύλο Πολάκη για να μείνω στην Ευρωβουλή καλύτερα και του υπενθύμισα ότι έχω κάποια χρόνια στους αγώνες στη Βουλή, στη μονοεδρική της Κεφαλονιάς, στις βουλευτικές και ευρωβουλευτικές εκλογές. Οι απόψεις μου είναι ίδιες εδώ και 20 χρόνια, είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου για πάνω από 10 χρόνια. Εκείνος όμως έφερε έναν άνθρωπο με τα καλοκαιρινά του πέρσι που πήγε τον Οκτώβριο να πάρει τα χειμωνιάτικα από την Αμερική και μας είπες ότι είναι ο ιδανικός πρόεδρος χωρίς να τον είχες δει ούτε μια φορά στη ζωή σου. Χρειάζεται λοιπόν μια σοβαρότητα στις εκλογές από εδώ και μπρος. Όσοι πάνε στην κάλπη, πρέπει να σταθμίσουν ποιος έχει την οξυδέρκεια, την ωριμότητα και τη σοβαρότητα να ηγηθεί αυτού του κόμματος», επεσήμανε αρχικά ο κ. Φαραντούρης.

«Πλεονέκτημα να είμαι και ευρωβουλευτής αν εκλεγώ - Ο Κασσελάκης έκανε 2 μήνες διακοπές, πότε τον χάναμε, πότε τον βρίσκαμε»

Παράλληλα, ως προς την ταυτόχρονη παρουσία του στην Ευρωβουλή, χαρακτήρισε ως «πλεονέκτημα» σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως όσοι προαλείφονται για τις υψηλότερες θέσεις της πατρίδας τους είναι αυτήν τη στιγμή εν ενεργεία ευρωβουλευτές. «Για παράδειγμα, ο επόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας απέναντι στον ακροδεξιό Όρμπαν θα είναι είτε ο κεντροδεξιός Μαγκιάρ είτε η σοσιαλδημοκράτισσα συνάδελφός μου ευρωβουλευτής. Άρα στη θέση του ευρωβουλευτή κερδίζεις κύρος για τον χώρο σου και για τη χώρα σου, γιατί είσαι στο κέντρο λήψης των αποφάσεων».

Στη συνέχεια, αναφερθείς ξανά στους υπόλοιπους συνυποψηφίους του, δήλωσε πως κανείς τους δεν έχει σοβαρή αντιπρόταση για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. «Όταν βάζεις προτεραιότητά σου ένα τέτοιο εγχείρημα, πρέπει να είναι σκοπός ζωής κι όχι να φεύγεις διακοπές 2 μήνες και μετά να γυρίζεις και να λες "α πάλι εδώ είμαι", όπως ο πρώην πρόεδρος ο Στέφανος ο Κασσελάκης, τον οποίον άλλοι τον φέρανε κιόλας. Όταν αναλαμβάνεις να ανασυγκροτήσεις ένα κόμμα στα Τάρταρα, τότε το κάνεις σκοπό ζωής. Ως προς τον Σωκράτη Φάμελλο, τον ρώτησα ευθέως για καταστατικό συνέδριο με σκοπό την ανασυγκρότηση κι απάντηση δεν πήρα. Είναι λάθος που κατεβαίνει για πρόεδρος ο Σωκράτης, δεν έχει προτάσεις και πρεσβεύει μια εξισορροπιστική λογική».

Πηγή: skai.gr

