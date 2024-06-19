Παρέμβαση από την ίδια την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη σημειώθηκε με αφορμή τις ομοφοβικές δηλώσεις του γνωστού ποινικολόγου Αλέξη Κούγια σε βάρος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Στέφανου Κασσελάκη.

Η Εισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου απέστειλε παραγγελία στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αντώνη Ελευθεριάνο να ερευνηθεί αν οι δηλώσεις Κούγια παραβιάζουν τον αντιρατσιστικό νόμο ειδικά ως προς την κατεύθυνση προσβολής προσωπικών θεμάτων με ομοφοβικές προσεγγίσεις.

Η παραγγελία Αδειλίνη ήρθε στον απόηχο δημόσιας καταδίκης των δηλώσεων Κούγια από τον ίδιο τον Στέφανο Κασσελάκη, οι οποίες κατέληγαν στην επισήμανση για παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών.

Η παρέμβαση για την συγκεκριμένη υπόθεση της ίδιας της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου προσδίδει πρόσθετη βαρύτητα στην αντίδραση της δικαιοσύνης.

