Το σόου του αρχηγού της τουρκικής αντιπολίτευσης για την άνοδο του πληθωρισμού.

«Ερντογάν, κάποτε αγοράζαμε αυτοκίνητο με μια δεσμίδα χρημάτων, σήμερα το αγοράζουμε με μια βαλίτσα γεμάτη χαρτονομίσματα»

Para kulelerinin hesabını ver Tayyip Bey! pic.twitter.com/3qZS7sKhSh — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 3, 2024

Οζγκιούρ Οζέλ, πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος: «O κύριος Ντεβλέτ (Μπαχτσελί) ενδιαφέρεται για τα αυτοκίνητα. Ας κάνουμε λοιπόν έναν υπολογισμό σαν τον δικό του, καθώς σήμερα μίλησε για μένα. Ε, τώρα να μιλήσω κι εγώ γι αυτόν. Λοιπόν, αυτό το αυτοκίνητο το 2009 κόστιζε 26000 λίρες, δηλαδή 1,5 σχεδόν δεσμίδα χρημάτων. Αρα με 130 χαρτονομίσματα των 200 λιρών μπορούσατε να αγοράσετε αυτό το αυτοκίνητο. Τώρα αυτό είναι το δώρο μου στον κύριο Ντεβλέτ (Μπαχτσελί). Σήμερα για να αγοράσεις το εθνικό αυτοκίνητο χρειάζεσαι αυτήν τη βαλίτσα. Θα σας τα μετρήσω εδώ. Θα σας φτιάξω πύργο!. Κύριε Ταγίπ, εδώ να δεις πύργο από χρήματα. Αν θέλουν ας τους στείλουμε και τη βαλίτσα.

» Aυτό το αυτοκίνητο το 2009 το αγόραζες με 1,3 δεσμίδα χρημάτων, σήμερα για να το αγοράσεις πρέπει να πας με βαλίτσα και επιμένω δεν θα μας εγκλωβίσετε στη δική σας ατζέντα. Εδώ μιλάμε για την ατζέντα του λαού κι όχι του Ταγίπ και του Ντεβλέτ».

Τουρκικά ΜΜΕ: «Η Σαουδική Αραβία εξετάζει την αγορά 100 τουρκικών μαχητικών ΚΑΑΝ»

«Η επίσκεψη του αρχηγού της αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας και ο ανταγωνισμός με τα F-35»

«Yπάρχουν πληροφορίες πως η Σαουδική Αραβία ενδιαφέρεται για την αγορά μαχητικών KAAN. To θέμα τέθηκε και στην επίσκεψη του αρχηγού της Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας στην Τουρκία και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές συνομιλίες με τους αξιωματούχους των τουρκικών στρατιωτικών βιομηχανιών ASELSAN, TUSAS, και ROKETSAN. Kατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγινε αναλυτική παρουσίαση του ΚΑΑΝ και επίσης έγιναν συζητησεις για τον τρόπο στραηγικής συνεργασία στην ανάπτυξη του ΚΑΑΝ. Επίσης η συζήτηση αυτή ενίσχυσε τη Σαουδική Αραβία που ψάχνει εναλλακτικές στα μαχητικά πέμπτης γενιάς που ανάμεσα τους είναι το F-35 και τώρα εμφανίζεται στον ορίζοντα και το τουρκικό μαχητικό ΚΑΑΝ.

» Υπάρχουν ειδήσεις και αναφορές πως το ΚΑΑΝ θα ανταγωνίζτεαι το F-35 και θα έχει μεγάλες ικανότητες ελιγμών. Το ΚΑΑΝ με την εξελιγμένη του τεχνολογία θα μπορεί να είναι ο παράγοντας που μπορεί να αλλαξει τα δεδομένα και να ανταγωνιστεί ευθέως τα F-35».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.