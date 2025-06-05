Ανδρουλάκης προς Αρχιεπίσκοπο Σινά: «Σεβασμός στη θρησκευτική ελευθερία και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής»

Με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά κ.κ. Δαμιανό, Ηγούμενο της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, και τον Αρχιμανδρίτη Πορφύριο συναντήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Κάιρο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Οι Ορθόδοξοι όλου του κόσμου αγωνιούν γι' αυτό που συμβαίνει στην Αγία Αικατερίνη του Σινά, διότι είναι ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα της Ορθοδοξίας μας, ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια. Εμείς θέλουμε και σεβασμό στην ελευθερία της πίστης, αλλά και σεβασμό στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής. Άλλωστε η αιγυπτιακή κυβέρνηση στον φάκελο που είχε αποστείλει στην Unesco για να ενταχθεί η Αγία Αικατερίνη στα μνημεία της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, περιλαμβάνει όλα αυτά τα θέματα» σημείωσε προλογικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο Σινά ότι με πρωτοβουλία της Σοσιαλιστικής Ομάδας κατατέθηκε αίτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διεξαχθεί συζήτηση στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης.

«Είναι σημαντικό να διεθνοποιηθεί το ζήτημα, ώστε να ασκηθεί πίεση και να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Θα πιέσουμε όλοι μαζί να βρεθεί μια λύση. Έχουμε ιστορικά σχέσεις φιλίας με τον αιγυπτιακό λαό και πρέπει όλοι να κάνουμε το χρέος μας για να υπάρχει σεβασμός από την αιγυπτιακή αρχή για αυτό το μοναστήρι, το οποίο επί 15 αιώνες σεβάστηκαν όσοι άσκησαν εξουσία σε αυτόν τον τόπο. Θα είμαστε δίπλα σας» υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά κ.κ. Δαμιανός εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον ελληνικό λαό για τα πνευματικά αντανακλαστικά που επέδειξε. «Ζητάμε από τον ελληνικό λαό έναν αγώνα δίκαιο και ισχυρό αλλά όχι φανατικό».

Ο εκπρόσωπος της Μονής, Αρχιμανδρίτης Πορφύριος τόνισε ότι «η Αίγυπτος ξεκίνησε τις δίκες. Όπως αποδεικνύεται από τα πράγματα, ίσως να ήθελε να χτίσει την Αθήνα και να της έλειπε η Ακρόπολη. Αλλά εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να συνθηκολογήσουμε και να δεχτούμε τετελεσμένα για κάτι που παραλάβαμε από τον 5ο αιώνα και δεν είναι δικό μας αλλά πρόκειται να το παραδώσουμε στους επόμενους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.