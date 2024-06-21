Σοφία Ζαχαράκη στον ΣΚΑΪ: 349 γυναίκες έκαναν χρήση του panic button - Από την αρχή της εφαρμογής το απέκτησαν συνολικά 2.124 γυναίκες

«Η εφαρμογή του panic button χορηγείται και στα 44 συμβουλευτικά κέντρα σε όλη τη χώρα» επισήμανε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχει ανοχή στη βία».

Η Υπουργός αναφέρθηκε στο ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας, στις παρεμβάσεις στη νομοθεσία και στο πλαίσιο ουσιαστικής προστασίας των θυμάτων, επισημαίνοντας ότι «οι γυναίκες πρέπει να γνωρίζουν πως οτιδήποτε να συμβεί κάποιος είναι εδώ και τις κρατάει από το χέρι με την παροχή βοήθειας σε πολλά επίπεδα».

Η κ. Σοφία Ζαχαράκη τόνισε χαρακτηριστικά ότι πράγματι υπάρχει ένταση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας επισημαίνοντας ότι 2.124 γυναίκες εγκατέστησαν την εφαρμογή του panic button ενώ έως και τις 31 Μαΐου, 349 τη χρησιμοποίησαν ενημερώνοντας την αστυνομία ότι διέτρεχαν κίνδυνο.

«Τις φορές αυτές αντιλαμβάνεστε ότι έχει υπάρξει αποτροπή του χειρότερου» τόνισε η Υπουργός ενημερώνοντας ότι η εφαρμογή του panic button μπορεί να χορηγηθεί στις γυναίκες που ζητούν βοήθεια και στα 44 συμβουλευτικά κέντρα σε ολόκληρη τη χώρα, στα οποία μπορεί να απευθυνθεί οποιαδήποτε γυναίκα και να έχει δωρεάν νομική συνδρομή, συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, χωρίς να χρειαστεί να πάει σε πρώτη φάση στην αστυνομία.

Ως Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας» σημείωσε χαρακτηριστικά η κυρία Σοφία Ζαχαράκη «κάνουμε πολλή δουλειά και στο επίπεδο της κοινότητας:

Με τα 44 συμβουλευτικά κέντρα.

Με τη γραμμή 15900 όπου μπορεί να πάρει τις πρώτες κατευθύνσεις και συμβουλές.

Με τους 20 ξενώνες που μπορεί να φιλοξενηθούν μαζί με τα παιδιά τους όπου λαμβάνουν και εργασιακή συμβουλευτική.

Με τα safe houses στις περιπτώσεις άμεσης απομάκρυνσης από το σπίτι και βραχύβιας παραμονής».

Επιπλέον το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σημείωσε η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, διασφαλίζει σε γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας που έχουν φιλοξενηθεί σε ξενώνες, στέγη πληρώνοντας για μια διετία το ενοίκιο και τα λειτουργικά έξοδα ενός σπιτιού. Και στην περίπτωση που δεν έχουν εργασία, φροντίζει σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ την εύρεση εργασίας και διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας τους.

Επίσης σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανέφερε η Υπουργός, στη γραμμή 15900 μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, κάλεσαν 1359 γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας για να λάβουν την πρώτη βοήθεια σε επίπεδο συμβουλής και κατεύθυνσης.

Απαντώντας σχετικά με το προφίλ των δραστών και αν υπάρχουν στοιχεία η Υπουργός σημείωσε: « Στα δημογραφικά στοιχεία της οικογενειακής βίας δεν υπάρχει διάκριση. Μπορεί να έχεις ένα νέο παιδί που έχει μεγαλώσει με άλλες προσλαμβάνουσες και να δείξει τέτοια βιαιότητα σε σύντροφο αλλά έχουμε δεχθεί και τηλεφώνημα από γυναίκα 84 ετών» σημείωσε η κυρία Σοφία Ζαχαράκη.

Τέλος, η Υπουργός προανήγγειλε την υλοποίηση ενός μεγάλου προγράμματος συμβουλευτικής για γονείς και παιδιά σε επίπεδο Δήμων.

