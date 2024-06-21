Θεοχαρόπουλος στον ΣΚΑΪ: Είμαστε στη διάθεση του κόμματος, αλλά το κόμμα δεν είναι ενός ανθρώπου αρχή

«Οι αποπομπές που έγιναν έχουν να κάνουν με πολιτικές απόψεις με τις οποίες δεν συμφωνούν κάποιοι από την ηγεσία» τόνισε ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, κληθείς να σχολιάσει την αποπομπή του από τον Στέφανο Κασσελάκη.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι ήταν διευθυντής της Κ.Ο του κόμματος για 5 χρόνια, εκλεγμένος ομόφωνα. «Όταν υπήρξε η αντικατάστασή μου, ο κ. Κασσελάκης αναγκάστηκε να ζητήσει συγνώμη μετά από 10 ημέρες για τον τρόπο που έγινε. Μου ζητήθηκε να συνεχίσω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου», είπε και πρόσθεσε: «Είμαστε στη διάθεση του κόμματος. Αλλά το κόμμα δεν είναι ενός ανθρώπου αρχή».

Επίσης πρόσθεσε, ότι στελέχη του κόμματος, όπως ο Τεμπονέρας, ο Τσίπρας βρίσκονται από το πρωί μέχρι το βράδυ στο κόμμα, ενώ σημείωσε ότι υπάρχουν πρώην βουλευτές που σήμερα είναι στελέχη με έμμισθη σχέση.

«Δεν γίνεται όποιοι ενοχλούν με τις απόψεις τους να υπάρχει αυτή η συμπεριφορά. Αυτό σημαίνει πολιτικές εκκαθαρίσεις, αν συμβαίνει» και συμπλήρωσε ότι το κόμμα πρέπει να δώσει τη λίστα με αυτούς που έχουν έμμισθη σχέση για λόγους αδιαφάνειας.

Ο κ. Θεοχαρόπουλος τόνισε επίσης ότι ο ίδιος είναι υπέρ της άποψης για μια ενιαία αριστερά, ζήτημα για το οποίο όπως είπε ι πρότεινε να γίνει με δημοψήφισμα με τα μέλη του κόμματος.

«Υπάρχει δυσανεξία, αφού όποιος το λέει με συγκριμένες προτάσεις υπάρχει ποινή. Τη στιγμή που ο κόσμος ζητάει την ένωση του αριστερού χώρου, η λύση δεν μπορεί να είναι αποπομπές και διαγραφές», και κατάληξε: «Ο κόσμος ζητάει να είμαστε ενωμένοι αλλά στο εσωτερικό του κόμματος υπάρχει το αντίθετο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.