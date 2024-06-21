Για την έκτακτη φορολόγηση στα διυλιστήρια, για το «λίφτινγκ» που εξετάζει η κυβέρνηση για τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και για τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά μίλησε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην εκπομπή «Αταίριαστοι» το πρωί της Παρασκευής στον ΣΚΑΪ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Η διαφορά της δίκης μας φορολόγησης των υπερεσόδων των διυλιστηρίων είναι πραγματική ενός της αντιπολίτευσης επικοινωνιακή» ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης μετά την κόντρα που έχει ξεσπάσει για το θέμα με την αντιπολίτευση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως αυτή είναι η δεύτερη φορά που η κυβέρνηση παίρνει μια τέτοια απόφαση.

«Το έχουμε κάνει και με το έκτακτο μηχανισμό στις εταιρείες παραγωγής ενέργειας. Πρέπει να έχεις πλήρη λογιστικά στοιχεία για να ξέρεις ακριβώς τα έσοδα που θα υπερφορολογήσεις» επισήμανε ο κ. Μαρινάκης απαντώντας στο γιατί έλαβε τώρα την απόφαση αυτή η κυβέρνηση, μετά τις εκλογές.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως τα χρήματα αυτά θα δοθούν στους συνταξιούχους αλλά και για την διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στον καφέ (delivery και take away) και στα ταξί.

Ερωτηθείς γιατί μόνο 33% η φορολόγηση ο κ. Μαρινάκης είπε ότι είναι το ποσοστό που προβλέπεται στην Ευρώπη.

«Δεν θέλουμε να έχουμε μέτρα που είναι τιμωρητικά» τόνισε.

Για το αν θα γίνει το ίδιο και με τις τράπεζες είπε: «Αν υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση όπου κάτι έχει μια βάση και πατάει σε κάποια λογική εμείς είμαστε δω να το κάνουμε».

Για τους ελευθέρους επαγγελματίες

Για το «λίφτινγκ» που εξετάζει η κυβέρνηση για τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών είπε ότι «η φιλοσοφία της δίκαιης φορολόγησης είναι κάτι που εμάς θα μας βρει πιο επίμονους συνολικά για τη φοροδιαφυγή. Αλλά θέλουμε να δούμε αν υπάρχουν επιμέρους αδικίες» και επισήμανε ότι δεν λειτουργούν όλες οι επιχειρήσεις το ίδιο.

«Ο στόχος της κυβέρνησης είναι με μια σειρά από νέες φοροελαφρύνσεις να έχουνε έμμεσες αυξήσεις στα εισοδήματά τους και οι ελεύθεροι επαγγελματίες» δήλωσε.

Για τις πυρκαγιές

Για τις δυσκολίες των ημερών λόγω των συνεχών πυρκαγιών ο κ. Μαρινάκης είπε ότι πως «όπως φαίνεται έχουμε καλύτερα αποτελέσματα διότι έχουμε 700 περισσότερους δασοπυροσβέστες, οι μονάδες δασοκομάντος από 6 είναι 16, υπάρχει ένα προληπτικό σχέδιο για ο καθαρισμό των εκτάσεων και έχει αυστηροποιηθεί η νομοθεσία».

Ωστόσο, όπως είπε ότι η κυβέρνηση έχει χιλιόμετρα ακόμα να διανύσει ωστόσο δείχνει πως είναι παρούσα με περισσότερα όπλα.

Για τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά

Για τα όσα συμβαίνουν στην κεντροαριστερά ο κ. Μαρινάκης είπε η κυβέρνηση τα παρακολουθεί.

«Περισσότερο από την εναλλαγή ή την μάχη των προσώπων μας ενδιαφέρει η μάχη των ιδεών και των προτάσεων. Ο κόσμος στο τέλος της ημέρας θέλει λύσεις. Γι΄αυτό και πολλοί μας στήριξαν» είπε.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι εκλογές θα γίνουν το 2023.

Τέλος, για τα όσα ακούγονται πως Σαμαράς και Καραμανλής βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ και είναι απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Δεν ισχύει το απέναντι σε ένα κόμμα που έχει αντέξει 50 χρόνια στην μεταπολίτευση. Θεωρώ θετική την είδηση, που μας λέει ότι δύο πρώην πρωθυπουργοί εκφράζονται και ειδικά για ευρωπαϊκά θέματα. Ιστορικά η ΝΔ τα έχει λύσει με το διάλογο».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.