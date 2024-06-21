Την τετράμηνη παράταση του προγράμματος για φθηνό αγροτικό ρεύμα ανακοίνωσε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου βρέθηκε με τον νέο υπουργό, Κώστα Τσιάρα.

«Θέλω να τονίσω τη σημασία του προγράμματος ΓΑΙΑ, το οποίο πιστεύω ότι δεν έχει γίνει όσο γνωστό θα μπορούσε στους αγρότες μας, ώστε να εξασφαλίσουν χαμηλές και προβλέψιμες τιμές για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Γι’ αυτό και θα δώσουμε παράταση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Για το νέο κανονισμό του ΕΛΓΑ είπε ότι θα έρθει προς έγκριση στο υπουργικό συμβούλιο πριν του τέλος του καλοκαιριού, ενώ μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ότι ο αγροτικός τομέας θα συνεχίσει να λαμβάνει τις επιδοτήσεις τους υπογραμμίζοντας όμως ότι «θα τις λαμβάνουν μόνο αυτοί που πραγματικά παράγουν».

Από τη μεριά του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας επισήμανε ότι «ο πρωθυπουργός μας έδωσε συγκεκριμένες κατευθύνσεις που εδράζονται σε ένα συγκεκριμένο κυβερνητικό σχέδιο που αφορά σύμφωνα με το οποίο ότι πρέπει να κινηθούμε με ταχύτητα στην κατεύθυνση των μεγάλων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων».

Πρόσθεσε επίσης ότι ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, το αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και η νέα ΚΑΠ.

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι δόθηκε εντολή από τον πρωθυπουργό «να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους του μόχθου και να κάνουμε τη ζωή τους πιο εύκολη».

Ο πρωθυπουργός, αφού ευχήθηκε καλή επιτυχία στη νέα ηγεσία του υπουργείου, σημείωσε πως τα τελευταία 5 χρόνια έχει γίνει σημαντική δουλειά, η οποία πρέπει να συνεχιστεί και να επιταχυνθεί, τονίζοντας ότι η σημασία του πρωτογενούς τομέα είναι αυτονόητη.

«Έχουμε αποδείξει έμπρακτα ότι στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους του μόχθου, αντιμετωπίζοντας δομικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το κόστος παραγωγής», συνέχισε. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο νέο μηχανισμό επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το αγροτικό ρεύμα και στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ στο οποίο είπε ότι θα δοθεί παράταση καθώς και σε παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους των λιπασμάτων, των ζωοτροφών.

«Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τις πολυεθνικές στον τομέα των τροφίμων, φαίνεται πως τα αντιμετωπίζουμε και στον τομέα των φυτοφαρμάκων», σημείωσε και επανέλαβε ότι «τέτοιες πρακτικές δεν θα γίνουν ανεκτές».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι έγινε συζήτηση και για τις μεγάλες ευκαιρίες και προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα κατά τη διάρκεια του νέου ευρωπαϊκού κύκλου. «Η πράσινη μετάβαση είναι μια πραγματικότητα. Πρέπει να γίνει με ταχύτητα, χωρίς περιττή γραφειοκρατία, χωρίς να στραγγαλίζει τους παραγωγούς και ιδιαίτερα τους μικρούς παραγωγούς», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η μεγάλη πρόκληση είναι η επένδυση στην ποιότητα και στην προστιθέμενη αξία. Αυτό είπε, σημαίνει περισσότερη συνεργασία των αγροτών, περισσότερη επένδυση στην τεχνολογία και εκπαίδευση και κατάρτιση πρωτίστως των κατ' επάγγελμα αγροτών.

«Είναι επιβεβλημένο να εξορθολογιστεί ο μηχανισμός των αγροτικών ασφαλίσεων και να γίνει πιο δίκαιος και το ίδιο ισχύει και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει ένας κανόνας αδιαπραγμάτευτος για την κυβέρνηση. Εισπράττουν στήριξη, επιδοτήσεις, αυτοί οι οποίοι πραγματικά τις δικαιούνται. Και ο νοών νοείτο. Έχουμε βήματα να κάνουμε ακόμα σε αυτή την κατεύθυνση», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε αισιόδοξος για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα και είπε πως η Ελλάδα έχει να παίξει το δικό της διακριτό ρόλο και στις αγορές του εξωτερικού αλλά κυρίως προσφέροντας αξιοπρεπές εισόδημα για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς μας.

Σημειώνεται ότι στη συνάντηση που διήρκησε μιάμιση ώρα συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο υπουργός Επικρατείας, 'Ακης Σκέρτσος, οι υφυπουργοί παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογιώργης και Γιώργος Μυλωνάκης, οι υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσης Σταμενίτης και Χρήστος Κέλλας, η γ.γ. Συντονισμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, Εύη Δραμαλιώτη, οι γ.γ. του ΥΠΑΑΤ, Γιώργος Στρατάκος, Κώστας Μπαγινέτας και Δημήτρης Παπαγιαννίδης, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκος Μπαμπασίδης και υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΑΑΤ.

