Η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της PULSE, μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, απόψε, στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη στις 19.50.

Βασικά ερωτήματα:

Πώς αξιολογούν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας τη διαγραφή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά;

Τι σημαίνει η απώλεια του ρόλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή για τον ΣΥΡΙΖΑ;

Είναι ευκαιρία επανεκκίνησης για το κόμμα η εκλογή νέου προέδρου;

Ήταν σωστή ή λάθος η απόφαση του Στέφανου Κασσελάκη για δημιουργία νέου κόμματος;

Και πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου μετά τις τεκτονικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό;

Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν και πως μετακινούνται οι ψηφοφόροι;

