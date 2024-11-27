Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της PULSE μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό

Πώς αξιολογούν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας τη διαγραφή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και άλλα βασικά ερωτήματα απαντώνται σήμερα στις 19.50

Κοσιώνη

Η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της PULSE, μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, απόψε, στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη στις 19.50.

Βασικά ερωτήματα: 

  • Πώς αξιολογούν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας τη διαγραφή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά;
  • Τι σημαίνει η απώλεια του ρόλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή για τον ΣΥΡΙΖΑ; 
  • Είναι ευκαιρία επανεκκίνησης για το κόμμα η εκλογή νέου προέδρου;
  • Ήταν σωστή ή λάθος η απόφαση του Στέφανου Κασσελάκη για δημιουργία νέου κόμματος;
  • Και πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου μετά τις τεκτονικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό;
  • Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν και πως μετακινούνται οι ψηφοφόροι;
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σία Κοσιώνη ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση Pulse
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark