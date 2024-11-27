Η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της PULSE, μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, απόψε, στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη στις 19.50.
Βασικά ερωτήματα:
- Πώς αξιολογούν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας τη διαγραφή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά;
- Τι σημαίνει η απώλεια του ρόλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή για τον ΣΥΡΙΖΑ;
- Είναι ευκαιρία επανεκκίνησης για το κόμμα η εκλογή νέου προέδρου;
- Ήταν σωστή ή λάθος η απόφαση του Στέφανου Κασσελάκη για δημιουργία νέου κόμματος;
- Και πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου μετά τις τεκτονικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό;
- Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν και πως μετακινούνται οι ψηφοφόροι;
