Σφοδρή επίθεση ΝΔ σε ΠΑΣΟΚ: «Η υποκρισία του πράσινου ΣΥΡΙΖΑ»

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε το Γραφείο Τύπου της ΝΔ στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το για υποκρισία μέσω επίσημης ανακοίνωσης που δημοσίευσε το πρωί της Τετάρτης, όπου κάνει εκ νέου λόγο για «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ».

«Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη στα λόγια ζητάει μείωση των φόρων και το ΠΑΣΟΚ στην πράξη (όπως στον Δήμο Αθηναίων με τον Χάρη Δούκα) αυξάνει τα δημοτικά τέλη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τουρισμό, εστίαση και καταστήματα», αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση.

«Ο κ. Ανδρουλάκης συναντάται σήμερα με τους κοινωνικούς εταίρους και υποτίθεται ότι τάσσεται υπέρ μεγαλύτερων αυξήσεων στον κατώτατο μισθό μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων, ενώ ο κ. Δούκας δηλώνει ότι η αύξηση στα δημοτικά τέλη οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην αύξηση του μισθολογικού κόστους, λόγω της ανόδου του κατώτατου μισθού (και των αποδοχών των δημοτικών υπαλλήλων), που αποφάσισε η κυβέρνηση» σημειώνει η Πειραιώς, προσθέτοντας:

«Ο κ. Δούκας προεκλογικά στο πρόγραμμά του δεσμευόταν «ότι μπορούμε και προχωρούμε σε μείωση των ανταποδοτικών δημοτικών τελών κατά τουλάχιστον 10%» και κατόπιν εκλογής αυξάνει τα δημοτικά τέλη σε επαγγελματίες, τουρισμό και καταστήματα».

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση «μειώνει στην πράξη και με μόνιμο τρόπο τους φόρους, ενώ το ΠΑΣΟΚ στα λόγια τάζει μείωση φόρων, χωρίς μελέτη και χωρίς να λέει που θα βρει 3 δισεκατομμύρια ευρώ, και στην πράξη αυξάνει τα δημοτικά τέλη, τα οποία έταζε ότι θα μειώσει».

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μειώσει μέχρι τώρα πάνω από 60 φόρους, άμεσους αλλά και έμμεσους. Στον νέο προϋπολογισμό προβλέπεται η μείωση άλλων 12 και θα συνεχίζει να το πράττει με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και με μοναδικό γνώμονα την ουσιαστική φορολογική ελάφρυνση των πολιτών.

Αφήνουμε το ΠΑΣΟΚ στις αντιφάσεις του, άλλα να λέει στα λόγια και άλλα να κάνει όταν βρεθεί σε θέση ευθύνης. Και επειδή ο κ. Ανδρουλάκης παρουσιάζει προτάσεις χωρίς κοστολόγηση θα τον καλούσαμε να ξεκινήσει κοστολογώντας πόσο θα στοιχίσουν στους επαγγελματίες της Αθήνας τα αυξημένα δημοτικά τέλη, που αποφάσισε ο «σύντροφος» του Χάρης Δούκας.

Πηγή: skai.gr

