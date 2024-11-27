Κατατέθηκε χθες μήνυση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, για το πρόσωπο που δεν κλήθηκε ποτέ από τις δικαστικές αρχές, αν και ήταν γνωστή η ταυτότητά του εδώ και 12 μήνες, καθώς είχε πληρώσει με την κάρτα του μολυσμένα μηνύματα του Predator σε πρόσωπα όπως τον Αντώνη Σαμαρά, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Θανάση Κουκάκη.

Σύμφωνα με τα «Νέα», μετά την εξέλιξη αυτή, νέες διαστάσεις αποκτά η όλη υπόθεση των υποκλοπών σε πολιτικό και δικαστικό επίπεδο μετά τη μήνυση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, βάζοντας στο κάδρο των ερευνών τον άνθρωπο που μέσω προπληρωμένης κάρτας στο όνομά του φέρεται ότι είχαν πληρωθεί τα μηνύματα αυτά με το κακόβουλο λογισμικό.

Σημειώνεται ότι ο κ. Ανδρουλάκης είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη με μήνυση αμέσως μετά την αποκάλυψη ότι είχε τεθεί υπό παρακολούθηση το τηλέφωνό του και μέσω του Predator λκαι από την ΕΥΠ, δείχνοντας αποφασισμένος να συνεχίσει την αναζήτηση της αλήθειας. Για αυτό και δεν στρέφεται μόνο κατά του ανθρώπου αυτού (κρεοπώλης στο επάγγελμα), αλλά και κάθε άλλου υπεύθυνου που τυχόν είχε οποιασδήποτε μορφής συμμετοχή στην υπόθεση.

Τόσο ο κ. Ανδρουλάκης όσο και ο Θανάσης Κουκάκης έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και με τις νέες μηνύσεις τους ζητούν να ερευνηθούν συγκεκριμένα σοβαρά αδικήματα, όπως εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών, σε συνδυασμό με αυτά της εσχάτης προδοσίας, της παραβίασης απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων σε βαθμό κακουργήματος.

