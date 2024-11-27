Ομιλία στο 2ο Ελληνοκυπριακό Επιχειρηματικό Συνέδριο «Greece-Cyprus Summit-Advancing Together» στη Λευκωσία πραγματοποποίησε σήμερα Τετάρτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Να εκφράσω την ικανοποίησή μου που έστω με καθυστέρηση θεσπίσαμε αυτό τον θεσμό που επιτρέπει να αναπτύξουν οι υπουργοί μας πλαίσιο τακτικής συνεργασίας με σημαντικά αποτελέσματα. Στις σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου το ενδιαφέρον μονοπωλούσαν τα εθνικά. Τώρα έχουμε αναπτύξει πλαίσιο συνεργασίας για την ανάπτυξη των σχέσεων των δυο κρατών», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Η συνεργασία και η σύμπλευση της Κύπρου και της Ελλάδας αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των σχέσεών μας», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι το άριστο επίπεδο των ελληνοκυπριακών σχέσεων αντικατοπτρίζεται και στο οικονομικό πεδίο και πως η Κύπρος είναι ένας απο τους πιο σημαντικούς εταίρους της χώρας μας.

Εξέφρασε τον θαυμασμό του στις επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας και τόνισε πως καταδεικνύουν ότι η Κύπρος αντιμετώπισε ίσως με μεγαλύτερη υπευθυνότητα από την Ελλάδα την οικονομική κρίση.

«Εμείς, δυστυχώς, πειραματιστήκαμε με το λαϊκισμό, χάσαμε 5 χρόνια και μετά το 2019 εφαρμόσαμε μια πολιτική που δείχνει αποτελέσματα», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην ανοδική τάση στο διμερές εμπόριο.

«Η θέση της Μεγαλονήσου στον παγκόσμιο χάρτη έχει αλλάξει. Η παραδοσιακή της εξωστρέφεια αυξάνει ταχύτητες. Όλα συνηγορούν ότι η επιχειρηματικότητα στο νησί, όλα συνηγορούν ότι θα είναι πολλαπλάσια του μεγέθους του. Και εμείς ανακτήσαμε την επενδυτική βαθμίδα, καταγράφουμε τη μεγαλύτερη μείωση του δημοσίου χρέους στον ΟΟΣΑ, μειώσαμε την ανεργία. Η δημοσιονομική υπευθυνότητα αποτελεί μια μη διαπραγματεύσιμη προτεραιότητα της οικονομικής μας πολιτικής. Μας επέτρεψε να προσελκύσουμε επενδύσεις και να πετυχαίνουμε το στόχο που δεν είναι άλλος από τη μείωση του επενδυτικού κενού. Θελουμε τα κυπριακά κεφαλαία συμμέτοχα στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός, μιλώντας για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ότι στην Ελλάδα ολοκληρώσαμε τη σχετική εθνική στρατηγική με στόχο, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση της παραγωγικότητας στον δημόσιο τομέα και την οριοθέτηση ρυθμιστικού πλαισίου.

«Η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούμε να πρωταγωνιστούμε στις ευρωπαϊκές εξελίξεις», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν στην υλοποίηση του φόρουμ και είπε ότι και στο επόμενο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, θα καταγραφεί πρόοδος στα πλαίσια των οικονομικών σχέσεων των δυο χωρών.

Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος και η Ελλάδα αποτελούν δύο υγιείς και σταθερές οικονομίες»

«Ένας σημαντικότατος θεσμός που λαμβάνει χώρα παράλληλα με τη 2η διακυβερνητική Ελλάδος - Κύπρου», ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Η Κύπριος Πρόεδρος ανέφερε ότι «καταφέραμε να αναβαθμίσουμε και να εμπλουτίσουμε τη συνεργασία μας».

Ο κ. Χριστοδουλίδης ενδεικτικά ως αποτέλεσμα της πρώτης διακυβερνητικής σημείωσε ότι έχουν υπογραφεί δέκα μνημόνια συνεργασίας.

«Υπάρχει ουσιαστική βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας. Η επιχειρηματικότητα, το εμπόριο, οι επενδύσεις αποτελούν βασικά εφόδια. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήδη συζητούμε την έκθεση Ντράγκι. Η εξαιρετική συνεργασία των επιχειρηματιών Ελλάδας και Κύπρου αποτελεί λαμπρό παράδειγμα για το τι μπορούμε να πετύχουμε», συνέχισε ο Κύπριος Πρόεδρος. Και υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη επένδυση στην Κύπρο είναι από την Ελλάδα.

«Η Κύπρος και η Ελλάδα αποτελούν δύο υγιείς και σταθερές οικονομίες. Ως μέλη ΕΕ και πυλώνες σταθερότητας διαθέτουμε συνδυασμό πλεονεκτημάτων που μπορούν να προσελκύσουν επενδύσεις», τόνισε.

Βασική προϋπόθεση για να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι είναι η δημοσιονομική υπευθυνότητα, ένα σταθερό χρηματοπιστωτικό περιβάλλον και οι συνεχείς και τολμηρές μεταρρυθμισεις.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε στη συνέχεια ότι η Κύπρος προβλέπεται να έχει το 2024 τον 3ο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης και για την ανεργία εκτίμησε ότι το 2025 θα υποχωρήσει κάτω από το 5%. Και σημείωσε ότι η θετική πορεία της οικονομίας στην Κύπρο αντανακλάται και στις αναβαθμίσεις των οίκων αξιολόγησης.

«Όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε ανάμεσα σε δυο πολέμους και με τις οικονομίες ισχυρών κρατών μελών της ΕΕ να αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις. Η υπευθυνότητα φέρνει αποτελέσματα», υπογράμμισε και επισήμανε ότι «Δεν είμαστε εδώ να πούμε ότι ευημερούν οι αριθμοί. Τα οφέλη μεταφράζονται για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά».

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στην τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση της Κύπρου και ευχαρίστησε την Ελλάδα και τον πρωθυπουργό για τη βοήθεια στον συγκεκριμένο τομέα.

Η ομιλία Μητσοτάκη

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, φίλε Νίκο, κυρία Πρόεδρε της Βουλής, αξιότιμοι εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και στην Κύπρο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της Λευκωσίας,

Με πολύ μεγάλη χαρά συμμετέχω και εγώ στα εγκαίνια αυτού του 2ου ελληνο-κυπριακού Επιχειρηματικού Φόρουμ, που πραγματοποιείται παράλληλα με την πολύ σημαντική, όπως επισήμανε και ο φίλος Νίκος, 2η Διακυβερνητική Σύνοδο μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου.

Και επιτρέψτε μου κι εγώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί, έστω και με κάποια καθυστέρηση, αγαπητέ μου Νίκο, θεσπίσαμε αυτόν τον πολύ σημαντικό θεσμό, ο οποίος επιτρέπει όχι σε εμάς -γιατί εμείς συναντιόμαστε πολύ τακτικά- αλλά κυρίως στα επιτελεία μας, στους Υπουργούς μας, στους συνεργάτες μας να αναπτύξουν ένα πλαίσιο τακτικής συνεργασίας, το οποίο μέσα σε έναν χρόνο έχει οδηγήσει σε σημαντικά μετρήσιμα αποτελέσματα, επ’ ωφελεία και της Κύπρου και της Ελλάδος.

Διότι είναι αλήθεια ότι στις σχέσεις Ελλάδος και Κύπρου το ενδιαφέρον το μονοπωλούσαν πάντα -και ίσως δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς- τα εθνικά ζητήματα, οι μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετώπιζαν και οι δύο χώρες. Τώρα, όμως, έχουμε αναπτύξει ένα πλαίσιο συνεργασίας αντάξιο των αδελφικών σχέσεων που έχουν τα δύο κράτη.

Και η αναφορά που έκανε ο κ. Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ψηφιακή συνεργασία αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς η τεχνογνωσία την οποία αναπτύξαμε στην Ελλάδα, με πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα επ’ ωφελεία των Ελλήνων πολιτών και των ελληνικών επιχειρήσεων, μπορεί σχετικά εύκολα να μεταλαμπαδευτεί στην Κύπρο. Αντίστοιχα παραδείγματα τεχνογνωσίας έχουμε σε ζητήματα εφαρμοσμένης πολιτικής από την Κύπρο, τα οποία μπορούν να μεταφερθούν στην Ελλάδα. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν, στην συνέχεια, να μιλήσουμε πιο αναλυτικά γι’ αυτά τα ζητήματα.

Αλλά επιτρέψτε μου σε αυτή την εκλεκτή ομήγυρη να τονίσω το προφανές: ότι το άριστο επίπεδο των ελληνο-κυπριακών σχέσεων αντικατοπτρίζεται και στο οικονομικό πεδίο. Εξάλλου, η Κύπρος αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς και επενδυτικούς εταίρους της Ελλάδος, όπως αντίστοιχα, βεβαίως, και η Ελλάδα για την Κύπρο.

Και επιτρέψτε μου να εκφράσω κι εγώ τον θαυμασμό μου για τις επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας -αναφέρθηκε σε αυτές ο φίλος Νίκος-, είναι πραγματικά αξιοζήλευτες. Επιτρέψτε μου και μια ιστορική αναφορά: ίσως καταδεικνύουν το γεγονός ότι η Κύπρος, με μεγαλύτερη υπευθυνότητα και ίσως με μεγαλύτερη αίσθηση αυτοσυνείδησης από την Ελλάδα, αντιμετώπισε τη μεγάλη οικονομική κρίση, η οποία χτύπησε και τις δύο χώρες στις αρχές της περασμένης δεκαετίας.

Εμείς, δυστυχώς, πειραματιστήκαμε με τον λαϊκισμό, χάσαμε τουλάχιστον πέντε χρόνια, πληρώσαμε ένα αχρείαστο τρίτο μνημόνιο και μόλις μετά το 2019 αρχίσαμε να υλοποιούμε μια πολιτική η οποία, σήμερα πια, μπορεί να δείχνει μετρήσιμα αποτελέσματα. Εσείς στην Κύπρο ξεκινήσατε νωρίτερα να αντιμετωπίζετε τις διαχρονικές σας αδυναμίες και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι απολύτως ορατά ως προς τους μακροοικονομικούς δείκτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Και βέβαια, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε με ικανοποίηση ότι τόσο το διμερές εμπόριο όσο και οι άμεσες επενδύσεις στα δύο κράτη καταγράφουν μια σταθερά ανοδική τάση. Τα περιθώρια, βέβαια, είναι ακόμα μεγαλύτερα και θα έλεγα ακόμα πιο ελπιδοφόρα.

Βέβαια, την ίδια στιγμή επιδιώκουμε να βαθύνουμε το αποτύπωμα και των δύο κρατών μας στο διεθνές περιβάλλον, με στόχο την συγκρότηση ενός δυνατού εθνικού επιχειρηματικού πόλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, από τα Βαλκάνια ως την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν προφανείς συνέργειες μεταξύ των δύο οικονομιών μας με όχημα την γεωστρατηγική μας θέση, τα δίκτυα διασυνδέσεων τα οποία, όπως βλέπετε, γίνονται ολοένα και πιο σαφή προτεραιότητα για την Ευρώπη.

Και η θέση της Μεγαλονήσου στον παγκόσμιο χάρτη έχει αλλάξει, η οικονομία της συγκαταλέγεται ήδη μεταξύ εκείνων που αναπτύσσονται ταχύτερα στην ήπειρό μας και η παραδοσιακή της εξωστρέφεια αυξάνει ταχύτητες. Όλα συνηγορούν στην εκτίμηση ότι η επιχειρηματικότητα εδώ στο νησί θα είναι πολλαπλάσια του μεγέθους του.

Και βέβαια, σε έναν παράλληλο δρόμο και η Ελλάδα ανατάσσει τη δική της αρχιτεκτονική της οικονομίας της. Έχουμε και εμείς πλέον -ήταν ο κεντρικός στόχος τον οποίο είχαμε θέσει πριν από τις εκλογές του 2023- ανακτήσει την επενδυτική μας βαθμίδα. Και εμείς είμαστε πρωταγωνιστές στους ευρωπαϊκούς ρυθμούς ανάπτυξης. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε την ανεργία σε μονοψήφια ποσοστά. Και εμείς επιστρέψαμε στα ποσοστά ανεργίας που είχαμε να δούμε από το 2009. Καταγράφουμε τα τελευταία χρόνια, διαχρονικά, τη μεγαλύτερη μείωση του δημοσίου χρέους στον ΟΟΣΑ. Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών.

Και βέβαια, όπως και για την Κύπρο, έτσι και για την Ελλάδα η δημοσιονομική υπευθυνότητα αποτελεί μία μη διαπραγματεύσιμη προτεραιότητα της οικονομικής μας πολιτικής. Είναι ακριβώς αυτή η δημοσιονομική υπευθυνότητα η οποία μπόρεσε και κατέστησε την Ελλάδα πάλι αξιόπιστη. Ήταν αυτή η δημοσιονομική υπευθυνότητα που μας επέτρεψε να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις σε αριθμό-ρεκόρ και μέσα από αυτές τις επενδύσεις ταυτόχρονα να κινητοποιήσουμε και εγχώριες επενδύσεις, έτσι ώστε να πετυχαίνουμε το στόχο μας, που δεν είναι άλλος από τη μείωση του επενδυτικού κενού που μας χώριζε από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και βέβαια, το μήνυμα το οποίο θέλω να σας μεταφέρω είναι ότι θέλουμε τις κυπριακές επιχειρήσεις, θέλουμε τα κυπριακά κεφάλαια συμμέτοχα σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονομίας. Διότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, ο ελληνικός δυναμισμός και η κυπριακή δημιουργικότητα να συναντηθούν σε συμπράξεις που θα αντιμετωπίσουν σημαντικές περιφερειακές αλλά -γιατί όχι;- παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις: στην ενέργεια, στη ναυτιλία, στον τουρισμό, στο μεταποιητικό εμπόριο, με αιχμή τα μοναδικά προϊόντα τα οποία οι χώρες μας μπορούν να προσφέρουν, αλλά τολμώ να πω και στην τεχνολογία, όπου η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες, αλλά μας θέτει αντιμέτωπους και με πολύ μεγάλες προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε.

Στην Ελλάδα, αγαπητέ Νίκο, ολοκληρώσαμε μόλις πριν από λίγες μέρες και μου κατατέθηκε και επίσημα η ελληνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία προσδιορίζει με σαφήνεια τις προτεραιότητές που πρέπει να αναπτύξει η χώρα μας, προκειμένου να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα τεράστια οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης.

Για να βελτιώσουμε, παραδείγματος χάρη, την παραγωγικότητα στο δημόσιο τομέα, για να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα δυναμικών επιχειρήσεων που θα αναπτύσσουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης από την δική μας γειτονιά, από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά, ταυτόχρονα, και η οριοθέτηση ενός κανονιστικού ρυθμιστικού πλαισίου, που από τη μία θα δίνει κίνητρα και από την άλλη θα προστατεύσει τους πολίτες μας και ειδικά τους πιο ευάλωτους, τα παιδιά μας, τους εφήβους μας, από τις αρνητικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτές είναι μεγάλες προκλήσεις που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, όχι μόνο στα πλαίσια της σύμπραξης Ελλάδας και Κύπρου. Είναι μεγάλες προκλήσεις της επόμενης πενταετίας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι η Ελλάδα και η Κύπρος πια, με αυξημένη αξιοπιστία, μπορούμε να πρωταγωνιστούμε σε αυτές τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και να μη συζητάμε μόνο για τις δικές μας εθνικές προτεραιότητες. Αυτή είναι μία μεγάλη κατάκτηση την οποία έχουμε πετύχει, η οποία ενισχύει συνολικά το κύρος του Ελληνισμού.

Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όσες και σε όσους εργάστηκαν και κόπιασαν για την υλοποίηση αυτού του φόρουμ και εύχομαι κατά τη διάρκεια των εργασιών του να υπάρξουν σημαντικά αποτελέσματα, που θα τονώσουν ακόμα περισσότερο την διμερή μας συνεργασία. Είμαι βέβαιος ότι και στο επόμενο φόρουμ, το οποίο θα γίνει πάλι με τη σειρά του στην Αθήνα, θα μπορούμε να βρεθούμε και πάλι και να καταγράψουμε την πολύ σημαντική πρόοδο την οποία θα έχουμε πετύχει, στα πλαίσια των διμερών οικονομικών μας σχέσεων.

Σας ευχαριστώ πολύ.»

