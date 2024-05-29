Άμεση ήταν η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ σε όσα ανέφερε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεοπτική του συνέντευξη στο ACTION24.

«Το προσωπείο του "συνετού οικονομικού διαχειριστή" φόρεσε για μια ακόμη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας να δικαιολογήσει τη χρόνια αδράνειά του μπροστά στα προβλήματα που ταλανίζουν τους Έλληνες πολίτες», σημειώνει η Κουμουνδούρου, ενώ ταυτόχρονα τονίζει:

«Του συστήνουμε να κοιτάξει λίγο γύρω του, έξω από τον γυάλινο πύργο του Μαξίμου, για να δει πως έχει αφήσει ανεξέλεγκτη την ακρίβεια, πως διαλύει το ΕΣΥ, πώς αφήνει τους πολίτες απροστάτευτους στις ορέξεις των κερδοσκόπων. Τα "λεφτόδεντρα", άλλωστε, που με τόση ευκολία επικαλείται, τα καλλιεργεί ο ίδιος, μόνο που τους «καρπούς» τους γεύονται οι λίγοι ισχυροί φίλοι του».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:

«Το προσωπείο του «συνετού οικονομικού διαχειριστή» φόρεσε για μια ακόμη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας να δικαιολογήσει τη χρόνια αδράνειά του μπροστά στα προβλήματα που ταλανίζουν τους Έλληνες πολίτες, με πρώτο, φυσικά, την ακρίβεια.

Την ίδια στιγμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε για μια ακόμη φορά να συκοφαντήσει το τεκμηριωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνοντας ξανά και ξανά τα ίδια ψεύδη, χωρίς να παραλείψει τις επιθέσεις στον πρόεδρό του, Στέφανο Κασσελάκη.

Δεν χρειάζεται να του θυμίσουμε ποιοι οδήγησαν τη χώρα στα βράχια της χρεοκοπίας.

Ούτε βέβαια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τη χρηστή διαχείριση των οικονομικών που έκανε, άφησε 37 δισ. πλεόνασμα στα ταμεία της χώρας, γεγονός πρωτοφανές στην ιστορία.

Του συστήνουμε, λοιπόν, να κοιτάξει λίγο γύρω του, έξω από τον γυάλινο πύργο του Μαξίμου, για να δει πως έχει αφήσει ανεξέλεγκτη την ακρίβεια, πως διαλύει το ΕΣΥ, πώς αφήνει τους πολίτες απροστάτευτους στις ορέξεις των κερδοσκόπων.

Τα «λεφτόδεντρα», άλλωστε, που με τόση ευκολία επικαλείται, τα καλλιεργεί ο ίδιος, μόνο που τους «καρπούς» τους γεύονται οι λίγοι ισχυροί φίλοι του.

Και μια συμβουλή στον Κυρ. Μητσοτάκη: Εκείνοι που ανήκουν στα γνωστά «τζάκια» που νομίζουν πως θα κυβερνούν αιώνια τη χώρα, εκείνοι που νομίζουν πως ξέρουν από οικονομικά, ενώ τόσο στις κυβερνητικές τους θητείες όσο και στα του οίκου τους (πώς πάει αλήθεια η αποπληρωμή των δανείων της ΝΔ;) τα έχουν κάνει θάλασσα, ας αποφεύγουν τις εύκολες κρίσεις για εκείνους που και έχουν δοκιμαστεί στον επαγγελματικό στίβο και έχουν πραγματική πρόταση, για να μπορέσουν οι πολίτες αυτής της χώρας να έχουν μια καλύτερη ζωή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.