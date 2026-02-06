Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει αλλαγές στο καθεστώς επιβολής προστίμων για τη μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Επιπλέον, εισάγονται πρόστιμα και ποινές για φθορές σε εγκαταστάσεις δημόσιων μεταφορών.

Σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών στη χώρα.

Το νομοσχέδιο, που παρουσιάστηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, φέρει τον τίτλο: «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορών: Τεχνικός έλεγχος - Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων, συγκοινωνιακοί φορείς, επιβατικές - οδικές - εμπορευματικές μεταφορές, ηλεκτροκίνηση, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ρυθμίσεις για τις πρότυπες προτάσεις, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις».

Ανάμεσα στις βασικές αλλαγές που προωθούνται, περιλαμβάνεται η αναθεώρηση του καθεστώτος για τα πρόστιμα εισιτηριοδιαφυγής στα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και αυστηρότερα μέτρα κατά των φθορών σε υποδομές των δημόσιων μεταφορών.

Στόχοι και βασικές κατευθύνσεις του νέου νομοσχεδίου

Οι κύριες επιδιώξεις του νομοσχεδίου συνοψίζονται σε:

Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος με αυστηρότερο πλαίσιο τεχνικού ελέγχου οχημάτων

και της προστασίας του περιβάλλοντος με αυστηρότερο πλαίσιο Βελτίωση της λειτουργίας των συγκοινωνιακών φορέων για μεγαλύτερη ποιότητα και αξιοπιστία στις υπηρεσίες

Αναβάθμιση της ποιότητας, προσβασιμότητας και αποδοτικότητας στις επιβατικές μεταφορές, με έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικότητας στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές

Επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρές μορφές μετακίνησης , με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση και τη μείωση ρύπων

, με έμφαση στην και τη μείωση ρύπων Προώθηση ολοκληρωμένων πολιτικών αστικής κινητικότητας για τη μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις

για τη μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις Εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

Επικαιροποίηση του πλαισίου για τις Πρότυπες Προτάσεις

Το νομοσχέδιο επικεντρώνεται επίσης στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου για τον τεχνικό έλεγχο και τη λειτουργία υποστηρικτικών εγκαταστάσεων οχημάτων, στην επικαιροποίηση κανονισμών για τις μεταφορές – τόσο επιβατικές όσο και εμπορευματικές – στην αναθεώρηση του πλαισίου για την ηλεκτροκίνηση και στην ενσωμάτωση πιο φιλικών διαδικασιών για την υλοποίηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Νέα πρόστιμα για εισιτηριοδιαφυγή και φθορές στα μέσα μεταφοράς

Σημαντικές αλλαγές θεσπίζονται στο σύστημα επιβολής προστίμων για όσους μετακινούνται χωρίς εισιτήριο σε αστικές συγκοινωνίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Το πρόστιμο διαμορφώνεται πλέον στα 100 ευρώ για όσους υποχρεούνται να αγοράζουν βασικό εισιτήριο και στα 50 ευρώ για τους δικαιούχους μειωμένου. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα μείωσής του στο μισό, εφόσον ο παραβάτης προβεί στην αγορά κάρτας απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Οι επιβάτες που διαπιστώνονται χωρίς εισιτήριο υποχρεούνται να επιδείξουν ταυτότητα ή δημόσιο έγγραφο στον ελεγκτή, αλλιώς προβλέπεται η συνδρομή αστυνομίας για την ταυτοποίησή τους. Οι εντεταλμένοι ελεγκτές ή εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι τρίτων, θα διαχειρίζονται τους ελέγχους. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης, τα πρόστιμα θα διαβιβάζονται στη Φορολογική Διοίκηση και θα εισπράττονται με το σύστημα Δημοσίων Εσόδων, γεγονός που αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμόρφωσης.

Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι ποινές για βίαιες ενέργειες κατά των ελεγκτών και για φθορές σε μέσα μαζικής μεταφοράς ή το σιδηροδρομικό δίκτυο. Οι παραβάτες θα καλούνται να επιλέξουν μεταξύ υψηλών χρηματικών προστίμων (έως και 40.000 ευρώ) ή παροχής κοινωφελούς εργασίας υπέρ του παθόντος φορέα.

Εκπαίδευση και ενίσχυση προσωπικού στις συγκοινωνίες

Εισάγεται η ίδρυση Σχολής Οδηγών στην ΟΣΥ, όπου θα παρέχεται θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ ή D/Δ+Ε ή DE, με δικαίωμα κάλυψης του συνόλου των εξόδων εκπαίδευσης από την ΟΣΥ, υπό όρους επιτυχημένης εξέτασης.

Ηλεκτροκίνηση και πράσινη μετάβαση στις μεταφορές

Το νομοσχέδιο προωθεί τη δοκιμαστική λειτουργία ηλεκτρικών λεωφορείων για έως δέκα μήνες στο δίκτυο του ΟΑΣΑ, χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις για τους προμηθευτές. Παράλληλα, διατίθενται περίπου 38 εκατ. ευρώ στα ΚΤΕΛ για ανανέωση στόλου λεωφορείων, με έξτρα ενισχύσεις για περιπτώσεις συγχωνεύσεων.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και νέα πλατφόρμα αξιολόγησης ταξί

Θεσμοθετείται η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την ανώνυμη αξιολόγηση υπηρεσιών ταξί και λοιπών ΕΔΧ οχημάτων, με υποχρεωτική τοποθέτηση σχετικού κωδικού στα οχήματα. Προβλέπεται, επίσης, αυστηρότερο χρονοδιάγραμμα για την αντικατάσταση παλαιών ταξί με νεότερα, με ετήσια προθεσμία από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης αποχαρακτηρισμού, υπό την απειλή ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας.

Υποχρεωτική μετάβαση ταξί σε μηδενικές εκπομπές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ρύθμιση που προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 όλα τα νέα ταξί που εκδίδονται στην Περιφέρεια Αττικής και στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. Προβλέπονται εξαιρέσεις, μεταβατικές διατάξεις και σχετική σύνδεση με προγράμματα επιδότησης αγοράς «πράσινων» ταξί.

Αλλαγές στα πρατήρια καυσίμων & τεχνικούς ελέγχους

Το νέο πλαίσιο απαγορεύει τη χορήγηση νέων αδειών λειτουργίας υφιστάμενων ή μικτών πρατηρίων υγραερίου σε ισόγεια πολυόροφων κτιρίων με κατοικίες ή χρήσεις συνάθροισης κοινού στους άνωθεν ορόφους, δίνοντας μεταβατική προθεσμία ως το τέλος του 2027 για την παύση εμπορίας υγραερίου στα ήδη λειτουργούντα. Επίσης, ενισχύεται το πλαίσιο τεχνικού ελέγχου οχημάτων, καθώς η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων θα εκδίδεται πλέον και από δημόσια αλλά και από ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Επιπλέον, θεσμοθετείται Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων στο υπουργείο Μεταφορών, ως μέτρο για μεγαλύτερη διαφάνεια στην κυκλοφορία οχημάτων.

Το νομοσχέδιο αναφέρεται εκτενώς και σε ειδικά ζητήματα, όπως η εμπορική εκμετάλλευση στάσεων, η αξιοποίηση ακινήτων του σιδηροδρομικού δικτύου, η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και οι διαδικασίες εγκατάστασης φορτιστών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας και κόστους.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 21:00.

Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα: https://www.opengov.gr/yme/?p=5739

