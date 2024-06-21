Σαρώνει ο πληθωρισμός στην Τουρκία - 60% αυξήθηκε η τιμή του «ψωμιού του λαού»

Σαρώνει ο πληθωρισμός στην Τουρκία, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Κατά 60% αυξήθηκε η τιμή του «ψωμιού του λαού». Τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ κατηγορούν τον Ιμάμογλου

Μάλιστα τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι «ο Ερντογάν θα βάλει χαράτσι και στα ταξίδια των Τούρκων στο εξωτερικό».

Σχέδιο επιβολής φόρου και στα φιλοδωρήματα που λαμβάνουν οι σερβιτόροι!!

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ A HABER: Τέλειωσε η αργία του μπαϊραμιού και ο δήμος της Κωνσταντινούπολης αύξησε την τιμή του ψωμιού του λαού κατά 60%. Ναι 60%. Το ψωμί των 250 γραμμαρίων τώρα πια αντί για 5 λίρες θα κοστίζει 8 λίρες. Έτσι με την αύξηση 60% η τιμή του ψωμιού του λαού θα είναι 8 λίρες και η διαφορά του μειώνεται με τα υπόλοιπα ψωμιά που πωλούνται 10 λίρες.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ TELE 1: Yπάρχει το σχέδιο της τεράστιας αύξησης στο τέλος ταξιδιού στο εξωτερικό. Η τιμή αυτού του τέλους θα δεκαπλασιαστεί!

IΣΜΑΗΛ ΣΑΪΜΑΖ- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σχεδιάζουν να αυξήσουν την τιμή του τέλους ταξιδιού στο εξωτερικό και απο 150 λίρες ή θα γίνει 1500 λίρες ή 3000 λίρες. Η αύξηση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, η αύξηση στα καύσιμα.Σχεδιάζουν 10% φόρο και στο μπαχτσίσι ( φιλοδωρήματα) των σερβιτόρων.

Σοκ προκαλεί στην Τουρκία η παρουσία των ΗΠΑ στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Τα τουρκικά ΜΜΕ σημειώνουν «Οι ΗΠΑ αποκτούν και ναυτική και αεροπορική βάση, επιβραβεύουν τους Ελληνοκύπριους»

Παρουσιάστρια NTV: «Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να χτίσουν μια βάση ελικοπτέρων στην ελληνοκυπριακή διοίκηση της νότιας Κύπρου (Κυπριακή Δημοκρατία), μαζί με τη ναυτική βάση. Στόχος είναι μέχρι την 1η Οκτωβρίου που είναι η ημέρα της ίδρυσης του κράτους, τα αμερικανικά μεταγωγικά ελικόπτερα Chinook να έχουν φτάσει στο νησί».

Σελίμ Σαγιαρί, ανταποκριτής NTV στη Λευκωσία: «H συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας των ΗΠΑ με την Κύπρο σημαίνει την αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας τους στο νησί. Ήδη οι ΗΠΑ απέκτησαν μια ναυτική βάση στην Κύπρο και τώρα στην πρώτη φάση θα αποκτήσουν και μια αεροπορική βάση που θα προσγειωθούν τα τεράστια ελικόπτερα Chinook μήκους 30 μέτρων και βάρους 10 τόνων. Η ελληνοκυπριακή διοίκηση της νότιας Κύπρου (Κυπριακή Δημοκρατία) σε αντάλλαγμα την απομάκρυνση της από τη Μόσχα και την προσέγγιση της με τις ΗΠΑ, ήδη είχε βραβευτεί με την άρση του εμπάργκο όπλων από τις ΗΠΑ. Και φτάσαμε στο σημείο να αναφερόμαστε σε μια ναυτική βάση και μια αεροπορική βάση των ΗΠΑ στο νησί».

Τούρκοι αναλυτές: «Οι ΗΠΑ εξοπλίζουν Αλεξανδρούπολη, Κρήτη, Ρόδο και Κύπρο»

«Στοχεύουν το πετρέλαιο και το αέριο στην ΑΟΖ της Τουρκίας»

Μεσούτ Χακί Τζασίν, στρατιωτικός αναλυτής: «Mας λένε πως οι ΗΠΑ έχουν στόχο τη Ρωσία. Μα η Ρωσία μπορεί να πλήξει την Κρήτη μέσα σε 6 λεπτά. Κάποιοι άσχετοι που δεν ξέρουν από μάχες, λένε τα πυρηνικά όπλα που βρίσκονται στη βάση του Ιντσιρλίκ να τα μεταφέρουμε στην Κρήτη. Ο εκσυγχρονισμός των F-16 είναι προς το συμφέρον και της Τουρκίας, και των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Εμείς δεν είμαστε εχθροί των ΗΠΑ, η Ελλάδα δεν είναι στην ίδια κατηγορία με μας. Όμως όταν εσύ εξοπλίζεις την Κρήτη, τη Ρόδο και την Κύπρο και επιχειρείς να μας στριμώξεις εδώ, αυτό δεν θα το δεχτούμε. Όπως δεν γίνεται να μας περιορίσεις την ΑΟΖ μας όπου εκεί θα έχουμε τα έσοδα μας από το πετρέλαιο».

«Θράκη θα είναι το όνομα του δεύτερου αεροπλανοφόρου της Τουρκίας»

Yeni Safak: «Θα μπορεί να μεταφέρει 12 μαχητικά και 30 ελικόπτερα»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ YENI SAFAK: «O πρόεδρος Ερντογάν έχει τονίσει πως για το αεροπλανοφόρο θα γίνει μια νέα συμφωνία με την Ισπανία και πως μαζί με το TCG Αnadolu η Τουρκία θα διαθέτει δυο αεροπλανοφόρα. Υπάρχουν πληροφορίες πως μετά το TCG Anadolu το όνομα του νέου και μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου θα είναι TCG Trakya. Στόχος είναι να ναυπηγηθεί με εθνικές δυνατότητες και εθνικές τεχνολογίες .Το μήκος του πλοίου αναμένεται να είναι 260-280 μέτρα. Οι δυνατότητες του πλοίου θα είναι να μπορεί να μεταφέρει 30 ελικόπτερα και 12 μαχητικά AVB-8B Ηarrier II, ή F-35 Lightining II. To νέο πλοίο το οποίο θα είναι το πιο ισχυρό του τουρκικού στόλου θα έχει προσωπικό 1200 ατόμων».

