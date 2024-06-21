Ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118 για την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 σχετικά με το πιλοτικό καθεστώς υποδομών της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, ειδικότερες ρυθμίσεις για τα οχήματα και τη δημόσια περιουσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».

Οι τροπολογίες για τη ΛΑΡΚΟ, την παράταση στην υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες και την έκθεση της ΤτΕ όταν διενεργείται προκαταρκτική εξέταση για απιστία η οποία στρέφεται κατά πιστωτικού ιδρύματος που αφορά σε αναδιάρθρωση ή διαγραφή δανείων ή οφειλών ή κατά του ΤΧΣ ψηφίστηκαν από τους βουλευτές της βουλευτές της συμπολίτευσης και καταψήφισε η αντιπολίτευση.

Οι τροπολογίες έγιναν δεκτές με 159 «ναι» και 139 «όχι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

