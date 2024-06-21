Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Μητσοτάκης - Στις άμεσες προτεραιότητες ο πρωτογενής τομέας

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Ένα ακόμη νευραλγικό υπουργείο που συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα των πολιτών επισκέπτεται σήμερα στις 10 το πρωί ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας τις προτεραιότητες του κυβερνητικού έργου που συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα και δεν αφορούν μόνο την εθνική χάραξη πολιτικών αλλά βρίσκεται ψηλά και στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Στο επίκεντρο της σύσκεψής του Κυριάκου Μητσοτάκης, με τη νέα ηγεσία του υπουργείου αναμένεται να βρεθεί η προτεραιότητα αναδιάρθρωσης του πρωτογενούς τομέα, χωρίς να αποκλείεται και η ανακοίνωση νέων πρωτοβουλιών για τη στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων.

Ένα υπουργείο που βρέθηκε στον επίκεντρο επικρίσεων και δυσαρέσκειας, καθώς εμπλέκεται με τις καταστροφές που υπέστη ο μεγαλύτερος κάμπος της χώρας, ο θεσσαλικός κάμπος, από την θεομηνία “Daniel”,αλλά και με τις επιπτώσεις που προκαλεί σε όλη τον αγροτο-κτηνοτροφικό κόσμο η νέα ΚΑΠ αλλά και η κλιματική κρίση, απαιτώντας πρόνοιες και πολιτικές πρόληψης και θωράκισης.

Εξάλλου, ανήκει στα Υπουργεία που “άλλαξαν χέρια” κατά τον πρόσφατο ανασχηματισμό, με τον Κώστα Τσιάρα να αναλαμβάνει τα καθήκοντα του τέως υπουργού, Λευτέρη Αυγενάκη. Για το νέο υπουργό αλλά και για την κυβερνητική στόχευση, ο πρωτογενής τομέας είναι γεμάτος προκλήσεις και το μήνυμα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς κάθε υπουργείο ανεξαιρέτως είναι “ταχύτητα και αποτελεσματικότητα”.

Τα μέτωπα που έχει να αντιμετωπίσει ο νέος υπουργός είναι αρκετά με κυριότερα τη διασφάλιση των αγροτικών κοινοτικών ενισχύσεων, τη νέα ΚΑΠ που έχει ευρωπαϊκές διαστάσεις και η αποκατάσταση της Θεσσαλίας. Ζητήματα που πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν καθώς αφορούν χιλιάδες κόσμου και αντίστοιχα, “κινούν” ή κρατούν “στάσιμο” τον πρωτογενή τομέα.

Στις προτεραιότητες της νέας ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προστίθενται και άλλα ζητήματα που αφορούν το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των προϊόντων για όσους παράγουν και την ταυτόχρονη εκτόξευσή τους στο ράφι, τους ελέγχους στην αγορά και την επιβολή κυρώσεων σε όσους παρανομούν, τις ελληνοποιήσεις κ.ά. Πρόκειται για ζητήματα που κρατούν πίσω την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας. “Στόχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η προστασία των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, η ενίσχυση της ποιότητάς τους, ο περιορισμός των παράνομων ελληνοποιήσεων και η εξασφάλιση καλύτερης ενημέρωσης των καταναλωτών” ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός, Κώστας Τσιάρας.

Για όλα αυτά αναμένεται να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές σήμερα ο πρωθυπουργός, κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο και να δώσει το στίγμα των παρεμβάσεων που θα ακολουθήσει η νέα ηγεσία προς ενίσχυση των τομέων ευθύνης της.

Νομοθετικά πάντως, “ποδαρικό” η νέα ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να κάνει με το νομοσχέδιο για το νέο κυρωτικό πλαίσιο για “ ΠΟΠ - Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης”, “ ΠΓΕ - Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη” ή“ ΕΠΙΠ -Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα”.

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αντιμετωπίζονται τα ζητήματα που δυσκολεύουν την παρακολούθηση της εφαρμογής του εθνικού και του ενωσιακού πλαισίου, για τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, με την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων κάθε αρχής ελέγχου, προκειμένου οι έλεγχοι να καταστούν αποτελεσματικότεροι και αποδοτικότεροι.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται, επίσης, υποχρεώσεις για όσους επιθυμούν να παράγουν, διακινήσουν, συσκευάσουν με σκοπό την εμπορία, γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, όπως επίσης και για τις επιχειρήσεις παραγωγής, συσκευασίας, εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Περιλαμβάνεται, επίσης, η δημιουργία Μητρώου Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων και Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ με στόχο την ορθή εκτέλεση του ελεγκτικού έργου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Στόχος είναι η λειτουργία ενός μητρώου επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου μετά από τη σχετική χορήγηση πιστοποίησης.

